MISLITE DA SU ZDRAVE, A TO JE VELIKA ZAMKA: Izbacite ove četiri stvari iz ishrane i smršajte do leta!

S dolaskom toplijeg vremena i vrelih dana, mnogi od nas panično pokušavaju da izgube višak kilograma nagomilan tokom zime i drastično poboljšaju svoje prehrambene navike. Iako su redovni treninzi i balansiran jelovnik ključni za postizanje željene linije i svesni kalorijski deficit, određene namirnice vam mogu ozbiljno blokirati i otežati put do cilja.

Vodeći svetski stručnjaci – nutricionistkinja Lisa Ričards, dijetetičar Den Galager, nutricionistkinja Lisa Best, kao i dijetetičar i lični trener Džesi Feder, upozorili su na četiri izuzetno popularne namirnice koje nikako ne bi trebalo da jedete svakodnevno ako želite brzo i zdravo da smršate do leta.

1. Zaslađene žitarice za doručak (pahuljice)

Mnogi započinju dan misleći da čine zdravu stvar, ali kupovne zaslađene žitarice najčešće su prava nutritivna zamka. One sadrže ogromne količine skrivenog šećera, a ekstremno malo vlakana, zbog čega nivo šećera u krvi naglo skače, a osećaj gladi se vraća već posle sat vremena.

– Zaslađene žitarice za doručak siromašne su vlaknima, a prebogate rafinisanim ugljenim hidratima, konzervansima i procesuiranim šećerom – upozorava Džesi Feder. On dodaje i da većina ljudi nesvesno sipa u činiju mnogo više od preporučene porcije, čime drastično povećava unos kalorija već na samom početku dana.

2. Zamrznuti gotovi obroci

Kada nemamo vremena za kuvanje, zamrznuta gotova jela iz supermarketa deluju kao idealno i brzo rešenje, ali njihova redovna konzumacija direktno sabotira vaš metabolizam.

– Većina zamrznutih obroka je prepuna veštačkih konzervansa i samo u jednoj jedinoj porciji sadrži celodnevnu preporučenu količinu natrijuma, a ponekad čak i više od toga – ističe dijetetičar Den Galager. Visok nivo soli dovodi do zadržavanja vode u organizmu, teške nadutosti i prividnog povećanja telesne težine, zbog čega Galager savjetuje da ih potpuno izbacite iz upotrebe.

3. Beli hleb i peciva

Beli hleb se pravi od visoko prerađenog brašna, što znači da su mu tokom proizvodnje odstranjena sva vlakna i hranljive materije koje su ključne za održavanje sitosti.

– Većina vrsta belog hleba i industrijskih peciva pravi se od prerađenih i zapaljenskih sastojaka poput rafinisanih ugljenih hidrata i glutena – objašnjava Lisa Best. Ona napominje da konzumacija ovakvih namirnica kod mnogih ljudi ne uzrokuje samo gojaznost, već se direktno povezuje sa hroničnim umorom, takozvanom "mentalnom maglom" i naglim padovima raspoloženja tokom dana.

4. Čips i slane grickalice

Čips je nesumnjivo jedna od najpopularnijih grickalica uz film ili druženje, ali je istovremeno i najveći neprijatelj vitke linije jer kombinacija masti i soli bukvalno tera naš mozak da traži još.

– Visoke količine dodate soli i nezdravih, zasićenih masti doprinose privlačnom ukusu, ali telu pružaju apsolutno nikakvu nutritivnu vrednost – napominje Lisa Ričards. Redovno grickanje čipsa ne samo da donosi ogroman broj praznih kalorija koje poništavaju svaki mukotrpan trening, već izuzetno negativno utiče na rad metabolizma i usporava proces sagorevanja masnih naslaga.

Ako vam je cilj da bez stresa uđete u omiljeni kupaći kostim, zamenite ove namirnice integralnim žitaricama, svežim povrćem, nemasnim proteinima i zdravim užinama poput jezgrastog voća.

Autor: D.S.