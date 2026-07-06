TAJNA VEČNE MLADOSTI KRISTIJANA RONALDA: Jelovnik koji ga drži u top formi i u 42. godini!

Kristijano Ronaldo i sa 41 godinom prkosi vremenu. Dok na Svetskom prvenstvu predvodi Portugal i lovi možda poslednju priliku za osvajanje jedinog velikog trofeja koji mu nedostaje, mnogi se pitaju kako uspeva da ostane u vrhunskoj fizičkoj formi. Deo odgovora krije se u strogoj ishrani koje se godinama gotovo bez izuzetka pridržava.

Dobar trening mora pratiti i dobra ishrana. Hranim se namirnicama bogatim proteinima, uz puno celovitih žitarica, voća i povrća, a izbegavam slatkiše i prerađenu hranu - objasnio je Ronaldo svoju filozofiju.

Šta jede Kristijano Ronaldo?

Njegov jelovnik temelji se na svežim, jednostavnim i nutritivno bogatim namirnicama. Glavni izvori proteina su piletina, riba, posebno bakalar, jaja i nemasno meso. Svakodnevno jede mnogo voća, povrća i salata. Energiju za treninge i utakmice dobija iz složenih ugljenih hidrata poput smeđe riže, batata i integralne testenine. Zdrave masti unosi kroz orašaste plodove, maslinovo ulje i avokado.

Jede šest puta dnevno

Kako bi održao stalnu razinu energije, Ronaldo jede svaka tri do četiri sata, odnosno ukupno šest manjih obroka dnevno. Doručak se često sastoji od jogurta sa niskim procentom masti, jaja, sira i šunke. Za ručak najčešće bira salatu sa piletinom, dok su riba i povrće čest izbor za kasnije obroke. Jedno od njegovih omiljenih jela je tradicionalni portugalski bakalar sa lukom, kajganom i tanko narezanim krompirom. Između glavnih obroka najčešće jede voće ili tost sa avokadom.

Šta izbegava?

Ronaldo ne pije gazirana pića, a alkohol ne konzumira još od 2005. godine. Takva pića izbegava zbog velike količine šećera i aditiva, za koje smatra da mogu negativno uticati na oporavak organizma i sportsku izvedbu.

Upravo kombinacija kvalitetne ishrane, redovnih treninga, dovoljno sna i discipline omogućila je Ronaldu da i u 42. godini održava iznimno nizak udeo telesne masti i fizičku spremu na kojoj bi mu pozavideli i mnogo mlađi fudbaleri. Bez obzira na to hoće li Portugal na ovom Svetskom prvenstvu otići do samog kraja, Ronaldo je već odavno pokazao da vrhunski rezultati ne zavise samo o talentu, nego i o navikama koje se godinama dosledno ponavljaju.

Autor: D.S.