Čestitala mu rođendan sa danom zakašnjenja! Georgina oduševila Ronalda: Bog nam je...

Kristijano Ronaldo je 5. februara proslavio 41. rođendan, a njegova životna saputnica Georgina Rodrigez dan kasnije mu se obratila dirljivim i nežnim rečima koje su raznežile njegove brojne fanove širom sveta.

Uz njihovu zajedničku fotografiju iz ranijih dana, Georgina je 6. februara na društvenim mrežama uputila emotivnu poruku posvećenu Ronaldu, ističući njegovu ulogu oca i partnera.

– Srećan dan najboljem tati kojeg nam je Bog doveo u život. Volimo te! – napisala je Georgina, uz niz emotikona koji su dodatno naglasili porodičnu toplinu.

Nedugo zatim, podelila je još jedan dirljiv trenutak iz njihovog doma, fotografiju na kojoj se vidi njihova ćerkica kako Ronaldu predaje crteže koje su mu deca pripremila povodom rođendana.

Objave su za kratko vreme prikupile na hiljade lajkova i komentara, a fanovi su se složili da su upravo ovakvi trenuci dokaz da se iza svetske sportske zvezde krije posvećen otac i čovek koji najviše ceni porodicu.

