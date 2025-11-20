Ona mora još mnogo da uči: Melanija Tramp oduvala Ronaldovu verenicu! Georgina Rodrigez u Beloj kući u kultnoj haljini iz 2005. godine pokazala manjak ukusa

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sleteli su ove nedelje u Vašington kao deo visokoprofilne delegacije koja prati saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana tokom njegove zvanične državne posete Sjedinjenim Državama.

18. novembra par se pridružio predsedniku Donaldu Trampu i prvoj dami Melaniji Tramp na ekskluzivnoj svečanoj večeri u Beloj kući. Bila je to noć o kojoj se širom sveta pričalo zahvaljujući upečatljivom modnim izdanjima ove dve prelepe žene.

Manekenka je priredila omaž jednom od najnezaboravnijih holivudskih izdanja sa crvenog tepiha. Georgina je nosila tamnoplavu haljinu brenda Guy Laroche sa otvorenim leđima, identičnu onoj koju je Hilari Svank proslavila na dodeli Oskara 2005. godine.

Rodrigezova se odlučila za sličnu plavu, drapiranu haljinu sa naborima u predel ramena i otvorenim leđima koja su svima zapala za oko. Upravo ovaj detalj pokrenuo je komentare na društvenim mrežama, a jedan korisnik X napisao je:

- Pored Melanije Georgina izgleda kao seljančica. Ona mora još mnogo da radi na svom stilu, jer je ovo definitivno nešto što ne priliči ovakvoj vrsti događaja.

Georgina je podelila nekoliko snimak od te večeri, zabeleživši važne trenutke. Tu se moglo videti da je kosu podigla u zategnutu i zalizanu punđu, koja je dodatno bacila akcenat na gola leđa.

- Da li ova žena zna gde je došla... Ko još na večeru u Belu kuću ide ovoliko provoativno obučen... Krajnji neukus... Ima novca, ali stila nigde - glasio je još jedan od komentara.

Ceo izgled upotpunila je svetlucavim visećim minđušama koje su dale notu glamura. U Istočnoj sobi Bele kuće, Rodrigezova i Ronaldo pridružili su se elitnoj listi zvanica, među kojima su bili tehnološki lideri poput Ilona Maska i Grega Brokmana, veliki direktori, političke ličnosti i globalni biznis moćnici.

Njihovo prisustvo označilo je Ronaldov prvi fotografisani dolazak u SAD još od 2017. godine, a poklopilo se i sa njegovom ulogom najplaćenijeg igrača Saudijske Pro lige u klubu Al-Nassr FC.

Rodrigezova i Ronaldo, koji su ranije ove godine objavili veridbu, uživali su u večeri okruženi svetskim moćnicima. Fudbalska zvezda i medijska ličnost snimili su i selfi koji je ubrzo postao viralan.

Poseta para deo je prve turneje prestolonaslednika u Sjedinjenim Državama nakon sedam godina obilaska koji budno prate politički analitičari i međunarodni mediji.

Veče je proteklo u znaku visoke diplomatske formalnosti, a prva dama je trenutak dočekala s puno elegancije. Melanija je hodala ruku pod ruku sa svojim suprugom, noseći zadivljujuću haljinu u nijansi draguljno zelene boje, delo čuvenog dizajnera Elija Saaba.

Uz haljinu, Melanija je odabrala svedene, ali sofisticirane detalje, svetlucave dijamantske minđuše i jednostavne elegantne potpetice u špic, koje su savršeno zaokružile njen izgled.

Autor: Nikola Žugić