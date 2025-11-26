DUGO BEZ PRSTENA RAĐALA DECU, A ONDA SVIMA GURNULA KAMENČUGU U FACU! Pogledajte samo gde će biti SVADBA DECENIJE

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez u vezi su od 2016. godine, a sledećeg leta će se konačno desiti i to sudbonosno "da" koje svet željno iščekuje.

Kristijano Ronaldo je nedavno otkrio kada će se desiti to famozno venčanje s njegovom verenicom Georginom Rodrigez koju je tek ove godine zaprosio, nakon devet godina veze.

Par će na "ludi kamen" stati na leto sledeće godine, i to odmah nakon Svetskog prvenstva, a Ronaldo se nada da će imati dvostruki razlog za slavlje - ukoliko se desi i pehar.

U međuvremenu, otkriveni su i novi detalji venčanja koje svet željno iščekuje.

Sudbonodno da će izgovoriti na čarobnom Ronaldovom rodnom ostrvu Madeiri, piše The Sun.

Prema njihovim navodima, crkveno venčanje biće obavljeno u katedrali u Funšalu, koja je najstarija crkva u gradu, dok će svadbeno slavlje biti nastavljeno u jednom od najekskluzivnijih hotela na ostrvu.

Zanimljivo je da je katedrala u kojoj će se Georgini zakleti na večnu ljubav svega tri kilometra udaljena od bolnice u kojoj je rođen, a nedaleko je i stadion njegovog omladinskog kluba, Nacional da Madeira, gde je proveo dve godine.

Za Kristijana sve ovo ima veliko značenje i zauzima posebno mesto u njegovom životu, pa je i očigledno zbog čega će se i venčanje dogoditi baš ovde.

VERENIČKI PRSTEN

Prema procenama stručnjaka za nakit, u pitanju je raskošni ovalni dijamant sa bočnim kamenjem od čak 15 do 35 karata, dok ukupna težina svih dragulja na prstenu iznosi oko 37 karata.

Procenjena vrednost prema PEOPLE magazinu je oko 5 miliona dolara, dok australijski ELLE ide do neverovatnih 10 miliona dolara.

Fotografija Georgine sa prstenom, objavljena 11. avgusta, odmah je preplavila društvene mreže, a fanovi širom sveta komentarišu da je ovo jedan od najimpresivnijih vereničkih prstenova ikada viđenih u sportskom svetu.

"Pravi primer ljubavi bez kompromisa", kažu juveliri, dok su modni kritičari ostali bez daha pred blještavilom koje je Ronaldo izabrao kako bi izgovorio “da li želiš da se udaš za mene?”.

Autor: Nikola Žugić