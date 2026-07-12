Ovo su pokazatelji da ne unosite dovoljno vode – telo vas upozorava na vreme!

Umor, glavobolja i suva koža samo su neki od signala koje organizam šalje kada mu nedostaje tečnost. Stručnjaci upozoravaju da čak i blaga dehidratacija može uticati na svakodnevno funkcionisanje.

Voda je neophodna za gotovo sve procese u organizmu – od regulacije telesne temperature i rada mozga do varenja i cirkulacije. Međutim, mnogi ne unose dovoljno tečnosti tokom dana, naročito tokom toplijih meseci ili kada su zauzeti obavezama. Organizam tada počinje da šalje jasne signale koje ne bi trebalo zanemariti.

Jedan od prvih pokazatelja jeste osećaj žeđi, ali on nije jedini. Tamnija boja urina, suva usta i usne, glavobolja, vrtoglavica i izražen umor mogu ukazivati na to da telu nedostaje voda. Kod nekih ljudi javlja se i pad koncentracije, razdražljivost ili osećaj da im je teže da obavljaju svakodnevne zadatke, iako su dovoljno spavali.

Nedovoljan unos vode može uticati i na izgled kože. Kada organizmu nedostaje tečnost, koža može postati suvlja, izgubiti elastičnost i izgledati umornije. Osim toga, zatvor i usporeno varenje često su povezani sa nedovoljnom hidratacijom, jer je vodi važna uloga u pravilnom radu sistema za varenje.

Koliko je vode potrebno svakom čoveku zavisi od uzrasta, telesne mase, nivoa fizičke aktivnosti, vremenskih uslova i opšteg zdravstvenog stanja. Osim obične vode, unosu tečnosti doprinose i nezaslađeni čajevi, mleko, kao i voće i povrće sa visokim sadržajem vode, poput lubenice, krastavca i paradajza. Ukoliko imate zdravstveno stanje koje zahteva ograničen ili povećan unos tečnosti, važno je da se pridržavate saveta lekara.

Redovno ispijanje vode tokom dana jednostavna je navika koja može doprineti boljem funkcionisanju organizma. Ako primetite da se simptomi poput vrtoglavice, izrazite slabosti, konfuzije ili veoma tamnog urina pogoršavaju ili ne prolaze uprkos unosu tečnosti, potrebno je potražiti savet lekara, jer dehidratacija može zahtevati medicinsku procenu i lečenje.

Autor: S.Paunović