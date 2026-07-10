ZAŠTO STE POSLEPODNE UMORNI? Možda je krivac vreme kada ručate

Ako se svakodnevno borite sa padom energije oko 15 sati, rešenje bi moglo biti jednostavnije nego što mislite – promena rasporeda obroka. Nutricionisti upozoravaju da vreme ručka igra ključnu ulogu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, što direktno utiče na to hoćete li ostatak dana provesti produktivno ili "u magli".
Kada je najgore vreme za ručak?
Većina nutricionista se slaže: odlaganje ručka nakon 14 ili 15 sati je velika greška.
Zašto je 15 sati kritično? Ako radite uobičajeno vreme (od 9 do 17), ručak u 15 sati je prekasno. U tom trenutku telo je već dugo bez goriva, što dovodi do pada šećera, nervoze i pojačane želje za nezdravom hranom.
Efekat "kasnog ručka": Ako između doručka i ručka prođe više od šest sati bez međuobroka, šanse za prejedanje drastično rastu, što često izaziva nadutost, probavne smetnje i umor.
Nije dobro ni previše rano: Ručati pre 11 sati (ako ste doručkovali u 7 ili 8) takođe nije idealno, jer stvara predug razmak između ručka i večere, što opet vodi do popodnevne krize.
Da li vreme obroka utiče na kilažu?
Istraživanja ukazuju da telo efikasnije koristi insulin u prvom delu dana. To znači da isti obrok pojeden ranije i kasno uveče može imati različit efekat na nivo šećera u krvi. Studije su pokazale da su osobe koje su jele ranije tokom dana lakše gubile kilograme, uprkos istom kalorijskom unosu kao i one koje su jele kasnije.
Tri ideje za ručak koji daje energiju
Nutricionisti savetuju da obrok obavezno sadrži proteine i vlakna, jer oni usporavaju varenje i stabilizuju energiju:
"Zdravi ostaci": Iskoristite piletinu, ribu ili grah od večere, dodajte pečeno povrće, malo kvinoje ili smeđe riže i prelijte maslinovim uljem.
"Obrok-plata": Tvrdo kuvana jaja, humus, ćuretina, krekeri od celog zrna, sveže povrće i šaka orašastih plodova. Brzo, lako i nutritivno bogato.
Sendvič sa jajima: Salata od jaja sa grčkim jogurtom i avokadom na hlebu od celog zrna. Odličan balans proteina, zdravih masti i složenih ugljenih hidrata.
Savet za kraj: Ako ne možete da uskladite tačno vreme ručka zbog posla, uvedite mali, uravnotežen međuobrok između doručka i ručka. To će vam pomoći da premostite period bez gladi i sprečiti "pad sistema" u kasnim popodnevnim satima.
Autor: D.S.