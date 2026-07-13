NE IGNORIŠITE OVE SIGNALE: Lekari upozoravaju – glavobolja može biti znak ozbiljne bolesti!

Većina nas posegne za lekom protiv bolova čim oseti glavobolju, verujući da je reč o umoru ili dehidraciji. Ipak, stručnjaci iz oblasti neurologije upozoravaju da postoje vrste bola koje nikako ne smete zanemariti jer mogu biti uvod u moždani udar, infekcije ili druge opasne procese.

Ako vas glava boli "drugačije" nego inače, lekari savetuju da odmah reagujete na sledećih pet znakova:

1. "Gromovita" glavobolja

Javlja se iznenada i dostiže vrhunac bola za manje od minut. Pacijenti je opisuju kao "najgoru u životu".

Opasnost: Može ukazivati na krvarenje u mozgu ili rupturu krvnog suda. Zahteva hitnu lekarsku pomoć!

2. Glavobolja praćena neurološkim ispadima

Ako uz bol primetite:

Slabost ili utrnulost jedne strane tela,

Poteškoće sa govorom ili zbunjenost,

Gubitak vida ili probleme sa hodanjem.

Upozorenje: Ovo su često simptomi moždanog udara.

3. "Nova" glavobolja nakon 50. godine

Ako nikada niste imali problema sa glavoboljama, a nakon 50. rođendana one postanu učestale ili jake, obavezno posetite lekara.

Zašto: U tim godinama svaka promena može biti signal upalnih procesa ili strukturnih promena u mozgu.

4. Glavobolja koja se menja ili pogoršava

Ako bol postaje jača iz dana u dan ili ako vas glavobolja budi iz sna, to je crvena zastavica.

Dodatni alarm: Pogoršanje bola pri kašljanju, naprezanju ili ležanju, praćeno upornim povraćanjem.

5. Glavobolja sa temperaturom i ukočenim vratom

Kada se uz bol u glavi javi povišena temperatura i ukočenost vrata, to je znak da se odmah javite u hitnu službu.

Opasnost: Ovakvi simptomi mogu ukazivati na meningitis ili ozbiljne infekcije.

Važna napomena: Ako pripadate rizičnim grupama (osobe sa oslabljenim imunitetom ili pacijenti koji se leče od malignih bolesti), svaka neuobičajena glavobolja je razlog za hitan odlazak kod zdravstvenog radnika.





Autor: D.S.