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OVO JE TAJNA NJENOG ZDRAVLJA: Dijetetičarka otkrila koju namirnicu jede svakoga dana

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Pixabay.com ||

Dijetetičarka Kelsey Kunik otkrila je da je grčki jogurt jedna od namirnica koju gotovo svakodnevno konzumira. Kako navodi, u njenom frižideru uvek se nalaze bar dva pakovanja ove namirnice, koju rado jede u okviru glavnih obroka, ali i kao međuobrok zbog njegovog impresivnog nutritivnog profila.

Bogatsvo proteina i probiotika

Kunik ističe da se grčki jogurt proizvodi postupkom ceđenja, zbog čega je gušći i sadrži znatno više proteina od običnog jogurta.

„Kao dijetetičarka, veliki sam pobornik grčkog jogurta zbog njegovog nutritivnog sastava. Proteini doprinose održavanju mišićne mase, dužem osećaju sitosti i stabilnijem nivou šećera u krvi“, objašnjava ona i savetuje da se uvek biraju proizvodi sa što manje dodatih šećera.

Osim proteina, ovaj fermentisani mlečni proizvod sadrži žive i aktivne kulture korisnih bakterija koje su ključne za zdravlje crevnog mikrobioma. Prema rečima dijetetičarke, istraživanja redovnu konzumaciju povezuju sa manjim rizikom od dijabetesa tipa 2 i lakšim održavanjem zdrave telesne težine.

Svestrana namirnica u kuhinji

Kunik naglašava da je grčki jogurt izuzetno svestran. Koristi ga u brojnim jelima, od doručka do večere, a često njime zamenjuje kaloričnije namirnice poput kisele pavlake ili majoneza.

Takođe, dodaje da ga odlično podnosi čak i sada kada je ušla u tridesete godine i kada teže vari laktozu. „Sada kada sam u tridesetim godinama, primetila sam da laktozu ne varim tako dobro kao ranije, no grčki jogurt i dalje mogu redovno da jedem bez neželjenih posledica“, zaključila je ona.

Autor: D.S.

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