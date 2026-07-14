KARDIOLOG UPOZORAVA: Ovih 8 faktora drastično povećava rizik od srčanog udara, čak i kod naizgled zdravih osoba

Srčani udar ne bira žrtve samo među starijom populacijom ili osobama sa hroničnim bolestima; on može pogoditi i ljude koji su u dobroj fizičkoj formi i smatraju se potpuno zdravima. Kardiokirurg dr.

Džeremi London objasnio je zbog čega dolazi do ovog stanja i kojih se osam ključnih faktora rizika mora kontrolisati.

Skrivena opasnost u arterijama

Srčani udar najčešće nastaje usled ateroskleroze – nakupljanja masnih naslaga u arterijama koje sužavaju krvne sudove i otežavaju protok krvi. Jedan od najvažnijih faktora je povišen holesterol, pa dr. London savetuje redovne kontrole.

Osam faktora rizika koje ne smete zanemariti:

Povišen holesterol: Jedan od ključnih faktora za stvaranje naslaga u arterijama.

Pušenje: Hemikalije iz cigareta oštećuju zidove arterija i pogoduju nakupljanju masnoća. Čak 90 odsto srčanih udara može se sprečiti promenom životnih navika, uključujući prestanak pušenja.

Stres: Iako indirektno utiče, stres podstiče nezdrave navike poput prejedanja i posezanja za visokokaloričnom hranom.

Dijabetes: Deo metaboličkog klastera koji direktno ugrožava zdravlje srca.

Povišen krvni pritisak: Opasan faktor koji često ne pokazuje simptome dok ne bude kasno.

Abdominalna gojaznost: Posebno se ističe povećan obim struka. Dr. London savetuje da održavate odnos struka i visine manji od 0,5.

Loš san: Spavanje kraće od sedam sati povezano je sa rizikom od fibrilacije atrija i povišenog pritiska. Zanimljivo je da i spavanje duže od devet sati nosi zdravstvene rizike za krvne sudove.

Prekomerna konzumacija alkohola: Povećava rizik od visokog krvnog pritiska i raznih kardiovaskularnih bolesti.

Kako se zaštititi?

Iako srčani udar nije moguće u potpunosti eliminisati kao rizik, promene u životnim navikama igraju presudnu ulogu. Lekari savetuju prestanak pušenja, uravnoteženu ishranu sa manje soli i zasićenih masti, redovnu fizičku aktivnost i umerenost u unosu alkohola.

Ukoliko posumnjate na srčani udar kod sebe ili nekoga u vašoj blizini, ključno je odmah pozvati hitnu pomoć. Za sva pitanja o zdravlju, obratite se svom lekaru.

Autor: D.S.