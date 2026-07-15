7 LETNJIH GREŠAKA ZBOG KOJIH ZAVRŠAVATE SA URINARNOM INFEKCIJOM: Klinički farmakolog otkriva kako da ih izbegnete

Leto je vreme odmora, putovanja i kupanja, ali upravo tada lekari beleže veći broj pacijenata koji se javljaju zbog urinarnih infekcija. Peckanje pri mokrenju, učestali odlasci u toalet i bol u donjem delu stomaka nisu bezazleni simptomi, a dobra vest je da se veliki broj ovih infekcija može sprečiti.

Urinarne infekcije spadaju među najčešće bakterijske infekcije, naročito kod žena. Razlog nije samo anatomija ženskog urinarnog trakta, već i brojne svakodnevne navike koje tokom leta povećavaju rizik od razvoja bakterija.

Evo sedam najčešćih grešaka koje pravimo.

1. Ne pijete dovoljno vode

Na visokim temperaturama organizam gubi više tečnosti znojenjem. Ako ne nadoknadimo taj gubitak, urin postaje koncentrovaniji, a mokraćni putevi se ređe "ispiraju", što bakterijama olakšava zadržavanje i razmnožavanje.

Savet: Tokom leta unosite dovoljno vode i nemojte čekati da osetite žeđ.

2. Trpite potrebu za mokrenjem

Na putovanju, na plaži ili tokom dugih sastanaka mnogi odlažu odlazak u toalet. Time se bakterijama daje više vremena da se razmnože u mokraćnoj bešici.

Savet: Mokrite redovno i ne odlažite pražnjenje bešike.

3. Satima ostajete u mokrom kupaćem kostimu

Mokra i topla sredina pogoduje razvoju mikroorganizama i može doprinetinastanku infekcija, posebno kod osoba koje imaju sklonost ka njihovomponavljanju.

Savet: Presvucite kupaći kostim odmah nakon kupanja.

4. Zaboravljate da zdravlje ne počinje samo u bešici

Kod žena je očuvanje vaginalne mikroflore izuzetno važno za prirodnu zaštitu urinarnog trakta. Kada je narušen fiziološki pH ili postoji suvoća sluzokože, prirodna odbrana organizma postaje slabija.

Savet: Intimna nega nije pitanje estetike, već važan deo očuvanja zdravlja.

5. Sami uzimate antibiotik

Mnogi posegnu za antibiotikom čim osete peckanje pri mokrenju ili iskoriste lek koji je ostao od prethodne terapije. To nije dobro rešenje. Nisu svi simptomi posledica bakterijske infekcije, a nepravilna primena antibiotika doprinosi razvoju rezistencije bakterija.

Savet: Terapiju treba započeti tek nakon pregleda lekara i kada za to postoji opravdana indikacija.

6. Prevenciju počinjete tek kada nastane problem

Savremena medicina sve više naglašava značaj prevencije, posebno kod osoba koje imaju česte ili ponavljane urinarne infekcije.

Pored pravilne hidratacije i higijenskih navika, određeni prirodni preparati mogu biti deo preventivnog pristupa. Medicyst je namenjen podršci zdravlju urinarnog trakta kod osoba koje imaju sklonost ka ponavljanim urinarnim infekcijama, dok Medifem gel, zahvaljujući hijaluronskoj kiselini, mlečnoj kiselini, D-manozi, aloji i nevenu, doprinosi hidrataciji sluzokože, očuvanju fiziološkog vaginalnog pH i prirodne zaštitne barijere. Ovo je savršena kombinacija sistemske i lokalne terapije i za vreme urinarne infekcije i kao preventiva nastanka urinarnih infekcija.

7. Ignorišete simptome

Peckanje pri mokrenju nije normalna pojava. Ako se jave učestalo mokrenje, bol, krv u mokraći, temperatura ili bol u predelu bubrega, pregled lekara ne treba odlagati.

Rano postavljena dijagnoza omogućava uspešnije lečenje i smanjuje rizik od komplikacija.

MIT ILI ISTINA?

Mit: Samo žene dobijaju urinarne infekcije.

Netačno. Žene ih imaju češće, ali se infekcije javljaju i kod muškaraca, posebno posle pedesete godine života, kada problemi sa prostatom mogu otežati pražnjenje bešike.

Mit: Ako me peče pri mokrenju, odmah mi treba antibiotik.

Netačno. Simptomi mogu imati različite uzroke. O terapiji odlučuje lekar nakonpregleda, a po potrebi i analize urina ili urinokulture.

Mit: Brusnice leči urinarnu infekciju.

Tačno. Brusnica srpečava rast i razmnožavanje bakterija u mokraći, ali da bi smopostigli terpaijski efekat potrebo je da unesemo kilogram ili dva brusnice, kolikoima aktivnih komponenti u jednoj kesici ili kapsuli proizvoda sa brusnicom..

Istina: Dovoljan unos vode smanjuje rizik od urinarnih infekcija.

Tačno. Redovno mokrenje pomaže prirodnom uklanjanju bakterija iz mokraćnihputeva.

Istina: Očuvanje vaginalne mikroflore može doprineti prevenciji ponavljanihurinarnih infekcija.

Tačno. Fiziološki vaginalni pH i zdrava sluzokoža predstavljaju važan deoprirodne odbrane organizma i zato se danas sve više govori o celovitom pristupuprevenciji.

Autor: dr Vladimir Stojanović, specijalista kliničke farmakologije