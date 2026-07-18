Koliko kafa dnevno je bezbedno popiti? Omiljeni napitak lako može postati problem ako preterate!

Kafa mnogima predstavlja neizostavan deo jutarnje rutine, ali stručnjaci upozoravaju da prevelike količine kofeina mogu ostaviti posledice na organizam.

Za mnoge je dan nezamisliv bez prve šoljice kafe, a neretko se tokom radnog vremena popije još nekoliko. Iako kafa može da poboljša budnost, koncentraciju i kratkoročno poveća energiju, važno je znati gde je granica između korisne navike i preterivanja koje može da naruši zdravlje.

Za većinu zdravih odraslih osoba, unos do oko 400 miligrama kofeina dnevno smatra se bezbednim, što odgovara otprilike tri do četiri šoljice filter kafe, u zavisnosti od načina pripreme i veličine porcije. Međutim, osetljivost na kofein razlikuje se od osobe do osobe, pa neki ljudi mogu osetiti tegobe i nakon znatno manje količine.

Ako nakon ispijanja kafe primetite ubrzan rad srca, nervozu, drhtavicu, razdražljivost ili teško zaspite, moguće je da unosite više kofeina nego što vaš organizam može da podnese. Posebnu pažnju treba obratiti na to da se kofein ne nalazi samo u kafi, već i u energetskim pićima, pojedinim čajevima, gaziranim napicima i čokoladi.

Važno je i vreme kada pijete kafu. Stručnjaci savetuju da se kofein izbegava u kasnim popodnevnim i večernjim satima, jer njegov efekat može trajati nekoliko sati i negativno uticati na kvalitet sna. Loš san zatim dovodi do umora, pa mnogi narednog dana posegnu za još više kafe, stvarajući začarani krug.

Kafa sama po sebi nije neprijatelj zdravlja i može biti deo uravnoteženog načina života ako se konzumira umereno. Ključ je u tome da osluškujete svoj organizam, ne preterujete sa količinom i ne koristite kafu kao zamenu za san, odmor i zdrave životne navike. Upravo ravnoteža, a ne odricanje, najčešće donosi najbolje rezultate.

Autor: S.Paunović