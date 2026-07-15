Trzanje u snu: Doktor objašnjava zašto se osećate kao da padate

Gotovo da nema prijatnijeg osećaja od onog kada se nakon napornog dana udobno smestite u krevet i prepustite snu. Međutim, ponekad, baš u trenutku kada tonete u san, telo vas naglo trgne uz osećaj kao da padate, što vas trenutno razbudi. Reč je o zbunjujućem i neprijatnom iskustvu, o kojem je nedavno govorio lekar Amir Khan.

Dr Amir Khan, koji često deli zdravstvene savete, objasnio je zašto se to događa.

Jeste li ikada, baš na rubu sna, osetili kao da padate? Taj iznenadni trzaj koji vas probudi zapravo se zove hipnički trzaj - rekao je dr Khan.

Zašto se ovo događa?

Dok tonete u san, mišići se opuštaju, a mozak to ponekad pogrešno protumači kao da padate. Zbog te krive interpretacije šalje brzi signal telu da vas "uhvati" i zato se naglo probudite trzajem.

Neki naučnici smatraju da je reč o drevnom refleksu za preživljavanje iz vremena kada su ljudi spavali na drveću – nagli trzaj mogao nas je sprečiti da zaista padnemo. To je potpuno bezopasno i češće se događa ako ste pod stresom, ako ste kasno uveče pili kafu ili ste jednostavno preumorni.

Šta je hipnički trzaj?

Hipnički ili hipnagogički trzaj je iznenadni, nevoljni grč mišića koji se događa tokom prelaza iz budnog stanja u san. Prema podacima The Sleep Foundation, čak 70 odsto ljudi doživi ga u nekom trenutku života. Obično zahvataju jednu stranu tela, poput ruke ili noge, a može ih pratiti kratak san ili osećaj preplašenosti.

Kako smanjiti učestalost trzaja?

Iako je ovaj fenomen potpuno normalan i bezopasan, postoje načini da se smanji njegova učestalost:

Redovan ritam spavanja: Uspostavite dosledno vreme odlaska u krevet i buđenja.

Temperatura sobe: Idealna temperatura spavaće sobe je između 18 i 20 stepeni.

Mirna okolina: Zamračite i utišajte prostoriju.

Bez elektronike: Izbegavajte ekrane barem sat vremena pre spavanja.

Upravljanje stresom: Vežbe poput joge i meditacije, kao i čitanje ili topla kupka, mogu pomoći.

Izbegavanje stimulanasa: Ograničite unos kofeina, kao i nikotina i alkohola, a intenzivnu tjelovježbu izbegavajte kasno uveče.

Sledeći put kada vam se ovo dogodi, nemojte paničiti – to je samo vaš mozak koji se ponaša pomalo neobično.

Autor: D.S.