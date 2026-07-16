Ako dobijete stomačni virus OVO nikako ne činite! Naša doktorka upozorava: Svaki dan neko završi na infuziji

Mučnina, povraćanje, dijareja, glavni su simptomi stomačnog virusa. Naime, stomačne tegobe leti umeju ozbiljno da otežaju odmor, putovanje ili svakodnevni život, bilo da ih izazivaju virusi ili trovanje.

Rotavirusi i adenovirusi konstantno su prisutni, ali su leti učestaliji, a zašto je to tako, objasnila je za Telegraf.rs doktorka Biserka Obradović.

- Osnovna preventiva je da se redovno peru ruke, da se dobro opere sveže voće i povrće koje se jede, jer su uglavnom oni prenosioci tih virusa. I naravno, ono što je najbitnije, redovno održavanje klima-uređaja, jer su klime veliki magacini za viruse i za bakterije. Uglavnom te virusne infekcije pogađaju odrasle više, jer su sada deca manje u vrtićima, a škole ne rade - objasnila je doktorka.

Simptomi koji ukazuju na virus su, prvo mučnina, zatim povraćanje, pa na kraju i dijareja, mučnina koja bude do te mere izražena da osoba koju je pogodio virus ne može da popije vodu. U tim situacijama često pribegavamo grešci od koje nam bude još gore, a to je da odmah uzmemo lekove protiv mučnine.

- Tada voda ne sme da se pije na gutljaje, već se uzima po jedna kašika vode na 10 do 15 minuta, jer, ako se nađu dve kašike tečnosti u želucu, želudac želi da ih izbaci mnogo više, i tako se ide u dehidrataciju. Zatim, ne smemo da pijemo nikakve lekove koji sprečavaju mučninu i povraćanje sve dok izbacujemo hranu, jer je uglavnom ta hrana puna toksina virusa. Tek kad izbacimo tu hranu iz organizma i kada krenemo da povraćamo samo bistru tečnost, onda treba uzeti lek protiv mučnine i povraćanja. Naravno, treba odmah redovno uzimati jači probiotik - objašnjava dr Biserka Obradović.

Stomačni virus i ishrana

- Ako pacijent može da uzima hranu, jer obično prvog dana on odbija hranu, onda može da počne pomalo da jede dvopeka, slanih štapića i keksa. Sutradan može bareni krompir, barena šargarepa, bareni pirinač, supa iz kesice. Eventualno trećeg dana, kad se simptomi smiruju, može banana, može pečena jabuka, i po smirivanju simptoma tek dva dana nakon toga treba postepeno uvoditi svu ostalu hranu - kaže doktorka Obradović.

Ona ističe i da je razlika između virusa i trovanja u tome što inkubacija kod virusa traje jedan do dva dana, a kod trovanja hranom par sati. Osim toga, virusne infekcije se brzo leče, traju dva do tri dana, dok trovanja, u zavisnosti od toga koliko smo toksina uneli, mogu trajati par dana.

Stomačni virus i kupanje u jezerima i rekama

Osveženje od letnjih vrućina ljudi traže u rekama i jezerima, pa tako je slučaj da su gužve duž gotovo svih kupališta, čak i onih ispred kojih stoji zabrana za ulazak u vodu.

Primera radi, Palićko jezero, koji se nalazi na prelepoj lokaciji, pored kog je dugačko šetalište i restorani, nije dozvoljeno za kupanje, a nadležni iz Zavoda za javno zdravlje Subotice su i ove godine upozorili građane da voda Palićkog jezera godinama pripada petoj klasi površinskih voda, što znači da se ne preporučuje za kupanje.

- Mi prilikom kupanja ne možemo da se ne isprskamo vodom, ne možemo da malo ne progutamo vodu. Bilo da voda ulazi kroz nos ili usta, sa njom ulaze i virusi i bakterije, tako da vrlo lako može doći do trovanja. Znate i sami, šta se dogodilo na Jadranskom moru kada nije bio dobar odvod kanalizacije pa je to bilo bliže obali, vrlo često su prilikom pražnjenja tih kontejnera izbijale epidemije stomačnih infekcija - kaže naša sagovornica.

Ona dodaje da pacijenata koji dolaze sa ovim simptomima ima svakodnevno u čekaonicama.

- Jednostavno nema dana da ja kao pojedinac, ili moje kolege, ne uključimo jednu do dve infuzije na terapiju, a zna se kada se uključuju infuzije – infuzije se uključuju samo ako pacijent ne može da toleriše unošenje tečnosti - zaključuje doktorka.

Autor: Iva Besarabić