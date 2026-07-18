Tajna mladolikog izgleda Pamele Anderson leži u specifičnoj ishrani

Kada se Pamela Anderson 2023. godine na Pariškom nedelji mode pojavila bez šminke, promenila se percepcija javnosti o njoj. Reakcije su bile neočekivane.

Umesto kritika, njen izgled izazvao je fascinaciju jer joj je koža delovala izuzetno zdravo, a odgovor na pitanje zašto je tako, kako se ispostavilo, krije se u njenoj ishrani i boravku u prirodi.

Veganstvo kao životni odabir

Anderson je veganka više od trideset godina. Njena odluka donesena je mnogo pre nego što su velnes pokret i biljni jelovnici postali deo svakodnevice. Otvoreno govori o tome da se u potpunosti hrani povrćem, a njen odnos prema hrani nije proračunat, već duboko ličan. Povezan je sa uspomenom iz detinjstva na očev lov, koju nikada nije zaboravila.

Pre dve godine objavila je vegansku kuvaricu "I Love You: Recipes from the Heart", zbirku sa 80 recepata koja je prvotno nastala kao poklon sinovima za useljenje. Knjiga je imala dobar prijem i rezultirala je kulinarskim serijalom u kojem je pripremala veganska jela sa poznatim kuvarima. Sama ističe da je priprema hrane za ljude koje voli temelj njenog identiteta.

Život na ostrvu Vankuver

Anderson živi na imanju na ostrvu Vankuver u Kanadi, a okruženje u kojem se nalazi obiluje gotovo svim aspektima njene ishrane. Sama uzgaja povrće i brine se o ružičnjaku iz kojeg proizvodi ulje divlje ruže. Posadila je i vrt sa čajevima kako bi smanjila zavisnost od kafe.

Iako priznaje da joj je jutarnji kortado i dalje slabost, postepeno ga zamenjuje mešavinama ruže i kamilice iz sopstvenog vrta. Takva promena znatno je lakša kada čaj raste samo nekoliko koraka od kuhinje.

Jutarnji rituali

Njena jutra su strukturirana i spora. Budi se rano, čita ili piše, a tek onda proverava ostale obaveze. Nakon jutarnje nege kože sledi aktivnost koju opisuje kao neizostavnu, nezavisno od vremenskih uslova - šetnja. Izjavila je da joj je svež vazduh pomogao da vrati ravnotežu u najtežim životnim razdobljima, a hodanje bosih nogu uz okean za nju ima lekovit učinak.

Tajna njene kože

Anderson je 2024. sa sinovima pokrenula "Sonsie", brend za negu kože čiji se proizvodi ne testiraju na životinjama. Filozofija brenda gotovo je u celosti inspirisana njenim ružičnjakom. Jutarnja rutina joj je namerno jednostavna i sastoji se od pene za čišćenje i nekoliko kapi seruma za sjaj.

Naveče ponovo čisti lice i nanosi hidratantnu kremu kao masku. Danas uopšte ne nosi šminku i ističe da je potrebno vežbe da bi se osoba osećala ugodno bez nje. Za osobu koja je decenijama bila u središtu industrije opsednute izgledom, bio je to radikalan potez. Današnja Pamela Anderson je osoba koja sama uzgaja hranu, proizvodi sopstveno ulje šipka, svakog jutra bosa šeta do okeana i ljudima koje voli priprema biljna jela na kanadskom ostrvu.

Autor: D.S.