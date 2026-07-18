Topli čaj bolje hladi telo od ledenih napitaka: Zašto ga treba piti baš po vrućini

Pijuckanje toplog čaja tokom leta može da deluje kontraintuitivno, ali naučna istraživanja i vekovi kulturne prakse širom Azije, Bliskog istoka i severne Afrike potvrđuju da topli napici zapravo mogu da pomognu telu da se efikasnije ohladi nego hladna pića.

Dok ledeni gutljaj može šokirati organizam, stručnjaci upozoravaju da prehladna voda nije spas po vrućini i da može da ugrozi zdravlje. Četiri primarne prednosti ispijanja toplog čaja leti su poboljšano hlađenje isparavanjem kroz znojenje, bolja efikasnost hidratacije, bolja udobnost varenja i kontinuiran pristup punim antioksidativnim i zdravstvenim prednostima koje topla voda bolje izdvaja iz listova čaja.

Istorija i nauka o toplom čaju tokom leta

Praksa ispijanja toplih napitaka po toplom vremenu ima duboke istorijske korene. U Japanu se topli zeleni čaj služi tokom cele godine, a slično je i u kulturama širom Bliskog istoka i Indije. Ova rasprostranjena, nezavisno razvijena praksa ukazuje na stvarnu fiziološku korist.

Moderna istraživanja, uključujući studiju iz 2012. godine objavljenu u časopisu "Acta Physiologica", potvrdila su da ispijanje toplih napitaka u toplim, suvim uslovima može da smanji ukupno skladištenje telesne toplote efikasnije nego hladni napici. Mehanizam je termoregulacioni: topla tečnost blago podiže unutrašnju temperaturu tela, što pokreće hipotalamus da poveća proizvodnju znoja. Kako znoj isparava sa kože, on uklanja više toplote iz tela nego što je topli napitak uneo, stvarajući neto efekat hlađenja.

Prednosti toplog čaja u toku leta

Poboljšano hlađenje isparavanjem: Aktivacija prirodnog sistema hlađenja tela kroz pojačano znojenje najznačajnija je prednost. Ova metoda je najefikasnija u suvim okruženjima; u veoma vlažnim uslovima (iznad 80 odsto relativne vlažnosti), korist od hlađenja toplim napicima je umanjena.

Bolja hidratacija: Kada se piju veoma hladne tečnosti, telo mora da troši energiju da ih zagreje, a hladnoća može izazvati sužavanje krvnih sudova u sluzokoži želuca, usporavajući apsorpciju. Topli ili mlaki napici bliži su telesnoj temperaturi, brže se apsorbuju i podstiču sporije pijuckanje, što smanjuje osećaj nadimanja.

Bolje varenje: Hladna hrana i pića mogu predstavljati izazov za digestivni sistem. Tople tečnosti podstiču gastrični motilitet efikasnije od hladnih, smanjujući nadimanje i nelagodnost nakon obilnih letnjih obroka.

Potpuna ekstrakcija hranljivih materija: Topla voda ekstrahuje znatno više antioksidanasa, katehina i korisnih jedinjenja iz listova čaja nego hladna voda. Studije pokazuju da voda na 80 stepeni može ekstrahovati dva do tri puta više EGCG-a (moćnog antioksidansa) nego hladna voda.

Preporuke za konzumaciju

Većina lekara smatra da je 3 do 5 šoljica zelenog čaja dnevno koristan i bezbedan nivo unosa za zdrave odrasle osobe. Kako bi se ostalo u okviru preporučenog dnevnog unosa kofeina (do 400 mg), topli čaj se može dopuniti hladno pripremljenim čajem bez kofeina.

Ipak, tokom ekstremnih toplotnih događaja — temperature iznad 38 stepeni uz visoku vlažnost vazduha — prioritet treba da bude brzo hlađenje i agresivna hidratacija, gde hladne tečnosti mogu biti korisnije za trenutno smanjenje unutrašnje temperature tela.

Autor: D.S.