TRANSFORMACIJA CHANNINGA TATUMA: Glumac izgubio preko 30 kg uz jednostavno pravilo ishrane

Holivudski glumac Channing Tatum (46) nedavno je otkrio tajnu svoje drastične fizičke transformacije za potrebe filmske uloge, tokom koje je uspeo da izgubi neverovatna 33 kilograma – sa 111 kg na oko 78 kg.

Ključ njegovog uspeha leži u kombinaciji povremenog posta i veoma strukturirane rutine koju mu je nametnuo rad na setu.

Jednostavno pravilo ishrane: Povremeni post

Tatumova glavna strategija bila je odlaganje prvog obroka.

Vreme posta: Glumac je prvi obrok u danu jeo tek oko 15 časova.

Struktura: Nakon prvog obroka, konzumirao bi još dva manja obroka tokom ostatka dana.

Sastav: Jelovnik se bazirao isključivo na mesu (životinjski proteini) i povrću, uz dodatak orašastih plodova i semenki.

Ovakav režim, gde se unos hrane ograničava na određeni vremenski okvir (najčešće između 13 i 19 časova), Tatum je kombinovao sa dugim i laganim kardio treninzima.

Rutina kao ključ uspeha

Tatum priznaje da mu mršavljenje s godinama pada sve teže, ali da mu je strogi raspored na snimanjima pomogao da održi doslednost koju inače teško postiže u privatnom životu.

„Kada se uhvati ritam i kada je snimanje strukturirano, tada se može živeti dosledno“, izjavio je glumac. Njegova nutricionistkinja Aline Fiuza potvrdila je da on često započinje proces transformacije strogim postom, pre nego što pređe na sistem povremenog posta, dok se, kako snimanje odmiče i fizički zahtevi menjaju, postepeno vraća na redovnija tri obroka dnevno.

Saveti za transformaciju:

Strukturiranost: Pronađite ritam koji možete da održite – Tatum ističe da mu je rutina na setu bila presudna.

Kvalitet namirnica: Fokus na povrće i nemasne izvore proteina osigurava sitost uz manji unos kalorija.

Kardio aktivnost: Lagani, ali dugotrajni kardio treninzi odlični su za sagorevanje masti bez prevelikog stresa za telo.

Napomena: Pre uvođenja bilo kakvih drastičnih promena u ishrani ili postova, posebno onih koji uključuju duže periode bez hrane, savetuje se konsultacija sa lekarom ili nutricionistom.

Autor: D.S.