PIJETE PREMALO ILI PREVIŠE VODE? Nutricionisti otkrili tačnu formulu – evo koliko vam je zaista potrebno!

Često slušamo savet da je potrebno popiti osam čaša vode dnevno, ili da količinu treba precizno računati prema telesnoj težini. Ipak, nutricionisti ističu da je istina malo drugačija i da zavisi od mnogo faktora.
Šta kaže nauka?
Prema preporukama američke Nacionalne akademije nauka, inženjerstva i medicine, potrebe organizma razlikuju se prema polu:
Žene: Oko 2,7 litara tečnosti dnevno (približno 11,5 čaša).
Muškarci: Oko 3,7 litara dnevno (približno 15,5 čaša).
Važno je naglasiti da se ne računa samo čista voda. Oko 20% dnevnog unosa tečnosti dobijamo kroz hranu, posebno voće i povrće koje je prirodno bogato vodom. Zbog toga je za većinu ljudi realan i dovoljan cilj unos od osam do deset čaša vode dnevno, uz uravnoteženu ishranu.
Kako znati da li ste dovoljno hidrirani?
Stručnjaci savetuju da slušate svoje telo umesto da robujete brojkama:
Osećaj žeđi: Najpouzdaniji indikator da telu treba tečnost.
Boja urina: Ako je urin tamnije boje, to je siguran znak da vam nedostaje vode.
Zašto je voda ključna za funkcionisanje?
Adekvatna hidratacija nije samo uklanjanje osećaja žeđi; ona je gorivo za gotovo sve sisteme u telu:
Mišići i izdržljivost: Čak i blagi manjak tečnosti dovodi do umora i smanjenja fizičke snage.
Rad mozga: Nedostatak vode direktno utiče na koncentraciju, pamćenje i raspoloženje.
Varenje: Pomaže razgradnji hrane i apsorpciji hranljivih materija.
Izgled kože: Dovoljno vode koži vraća elastičnost i svežinu.
Jednostavni trikovi za bolju hidrataciju
Ako zaboravljate da pijete vodu, pokušajte sa ovim navikama:
Flašica uvek uz vas: Neka vam voda bude nadohvat ruke tokom celog dana.
"Popravite" ukus: Ako vam obična voda dosadi, dodajte kriške limuna, krastavca, pomorandže ili listiće nane.
Jedite vodu: Uključite u ishranu lubenicu, dinju, jagode, zelenu salatu i paradajz.
Postavite ciljeve: Odredite koliko vode želite da popijete do ručka – male pobede grade dugoročne navike.
Ne zaboravite, potrebe organizma rastu tokom fizičke aktivnosti, napornog rada ili boravka na visokim temperaturama, kada telo znojenjem može izgubiti i nekoliko litara tečnosti za samo sat vremena.
Autor: D.S.