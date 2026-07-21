Lekari otkrivaju: Promene na jeziku koje ne smete da zanemarite, a mogu da sakriju opasne bolesti

Iako verovatno ne provodite mnogo vremena u posmatranju sopstvenog jezika, lekari ističu da on može da otkrije iznenađujuće mnogo o procesima u telu.

"Jezik je fascinantan organ i pruža direktan uvid u inače skrivene procese u ljudskom telu", rekao je za HuffPost dr Peter C. Belafsky, direktor Centra za glas i gutanje na Univerzitetu Kalifornija u Dejvisu.

"Često o njemu razmišljamo samo kao o organu koji nam omogućava govor, ljubljenje, čulo ukusa i gutanje. Lekarima, međutim, može da da prve naznake o nedostatku nutrijenata, neurološkim i autoimunim poremećajima, pa čak i o raku", dodao je. Dobra vest je da većina promjena na jeziku nije opasna.

"Mnoge promene u izgledu jezika su bezopasne, a može da ih uzrokuje nešto sasvim jednostavno, poput hrane koju ste pojeli ili blage infekcije", kaže dr Nora Tosunijan, medicinska direktorka u sistemu Hackensack Meridian Health. "Ipak, jezik može da ponudi vredne informacije o vašem opštem zdravlju."

Stoga je korisno s vremena na vreme pratiti teksturu, boju i veličinu jezika. U nastavku lekari izdvajaju simptome i promene koje uvek shvataju ozbiljno i objašnjavaju zašto ni vi ne bi trebalo da ih zanemarite.

Ranica koja ne prolazi

"Ranu ili čir na jeziku koji ne zaceli za dve do tri nedelje nikada ne zanemarujem, posebno na bočnim stranama ili donjem delu", kaže dr Džon Kramer, vanredni profesor na Odeljenju za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta Vejn Stejt. "To je klasičan izgled raka jezika. Opasnost leži u tome što je u ranoj fazi često bezbolan i tvrd na dodir, pa ljudi misle da su se ugrizli ili da se radi o običnoj afti i čekaju da prođe."

Iako je primamljivo zanemariti takvu malu promenu, trebalo bi da potražite lekarsku pomoć ako ne pokazuje znakove zacjeljivanja.

"Većinu rana na jeziku uzrokuje nešto jednostavno, poput slučajnog ugriza ili iritacije od oštrog zuba", kaže dr Hamid Džalilijan, otorinolaringolog u UCI Healthu. "Nikada ne bih zanemario ranu koja je prisutna i nakon dve nedelje, pogotovo ako je tvrda, lako krvari ili izgleda kao da raste. Rana koja traje duže od tri nedelje može da bude rani znak raka usne duplje. Nju bi trebalo da pregleda stomatolog ili specijalista za uho, grlo i nos, pa po potrebi da uradi biopsiju."

Osim raka, lezije i čirevi mogu da upućuju i na hronične virusne ili gljivične infekcije, kao i na sistemske probleme.

Povećan ili natečen jezik

"Jezik koji je veći od normalnog, stanje poznato kao makroglosija, može da bude znak skrivenog zdravstvenog problema", navodi Tosunijan. "Uzroci mogu da budu hipotireoza, alergije na hranu ili lekove, ili amiloidoza - retak poremećaj kod kojeg se abnormalni proteini nakupljaju u organima."

Natečen ili povećan jezik lakše je uočiti od drugih, suptilnijih promena. "Jezik koji se povećava i ima 'valovite' rubove na mestima gde pritišće zube može da upućuje na problem sa štitastom žlezdom ili, ređe, na amiloidozu", dodaje Kramer.

Ako se oticanje dogodi iznenada, situacija je hitna. "Naglo oticanje jezika može vrlo brzo da postane opasno jer može da blokira disanje", upozorava Džalilijan. "Ako osoba uz to ima poteškoća sa disanjem, gutanjem ili govorom, treba odmah da pozove hitnu pomoć. Uzrok može da bude ozbiljna alergijska reakcija ili infekcija koja se brzo širi."

Kvržica ili zadebljanje

"Novu kvržicu, zadebljano područje ili tvrdo mesto na jednoj strani jezika uvek treba pregledati", kaže Džalilijan. "Dodatno bih se zabrinuo ako se uz to javi utrnulost, krvarenje, poteškoće sa pomicanjem jezika, bol pri gutanju ili kvržica na vratu koja traje duže od tri nedelje."

Rizični faktori za rak jezika uključuju upotrebu duvana i alkohola, ali i hroničnu iritaciju jezika zbog loših stomatoloških radova, poput oštrog zuba ili krunice.

Crvene ili bele mrlje

"Crvena, bela ili mešovita mrlja na bočnoj strani jezika zaslužuje pažnju ako traje duže od tri nedelje", kaže Džalilijan. "Može da je uzrokuje iritacija ili infekcija, ali u nekim je slučajevima reč o prekanceroznoj promeni. To je posebno zabrinjavajuće ako je zahvaćeno područje debelo, hrapavo ili tvrdo."

Bele naslage mogu da imaju različite uzroke. Kremaste bele mrlje koje mogu da se obrišu, a ispod njih ostaje crvenilo, obično su znak oralne kandidijaze (gljivične infekcije), koja je česta nakon uzimanja antibiotika. Međutim, ako se to dogodi zdravoj odrasloj osobi bez očitog razloga, lekari savetuju proveru imunološkog sistema, na primer zbog nekontrolisanog dijabetesa ili HIV-a.

Ograničena pokretljivost jezika

"Svakako bismo hteli da ispitamo promenu u načinu na koji jezik izlazi iz usta, odnosno da li mu je kretanje ograničeno ili skreće na jednu stranu umesto da ide ravno", kaže dr Brijana Krouli, profesorka laringologije na UC Davis Healthu. To može da bude popraćeno promenama u govoru. Na pokretljivost jezika mogu da utiču moždani udar, neurodegenerativni poremećaji, tumori ili traume.

Gladak, sjajan ili crven jezik

"Gladak i bolan jezik boje sirovog mesa može da bude prvi znak nedostatka vitamina B12, folata ili gvožđa", kaže Kramer. Blijed jezik takođe može da upućuje na anemiju, dok izrazito crven jezik može da bude znak upale uzrokovane infekcijom ili autoimunom bolešću poput Sjegrenovog sindroma.

Ako jezik izgubi svoju normalnu kvrgavu teksturu i postane gladak i sjajan, to se naziva atrofični glositis, a često je povezan sa nutritivnim deficitima ili celijakijom.

Jarkocrveni "jagodičasti" jezik

"Jarkocrveni jezik sa kvržicama, uz povišenu temperaturu i grlobolju, može da se pojavi kod infekcija kao što je šarlah", kaže Džalilijan. Kod dece to može da se vidi i kod Kavasakijeve bolesti, ozbiljnog stanja koje uzrokuje upalu zidova arterija. U takvim je slučajevima potrebna hitna lekarska procena.

Trzanje ili drhtanje

"Drhtanje jezika može da bude znak neurološke bolesti poput Parkinsonove ili esencijalnog tremora", kaže Belafsky. "Fascikulacije - nevoljni trzaji mišića jezika - jedan su od najozbiljnijih znakova i mogu da upućuju na bolest motornih neurona kao što je ALS."

Utrnulost, naročito na jednoj strani

Pojava utrnulosti ili promjena čula ukusa zahteva lekarsku obradu, pogotovo ako je zahvaćen samo jedan deo jezika. Neurološki simptomi mogu da budu znak lokalnog problema, ali i promena u mozgu. Opšte je pravilo da svaki novi simptom na području glave i vrata koji traje duže od četiri nedelje treba da pregleda stručnjak.

Dugotrajna bol

Lekari savetuju da se ne ignorisava bol koja ne prolazi ili se s vremenom pogoršava. "Jedan od glavnih simptoma koji izazivaju zabrinutost jeste uporna i progresivna bol u jeziku", kaže dr Džon Malen-St. Kler, otorinolaringolog u Cedars-Sinaiju. Dodatno je zabrinjavajuće ako je bol povezana sa bolovima u uvu.

Iako su mnoge promene na jeziku bezopasne, važno je da se prati njegovo stanje. "Nemojte da gledate samo gornju stranu jezika", savetuje Kramer. "Proverite strane i donji dio. To su najčešća mesta gde se pojavljuje rak, a upravo njih previdimo brzim pogledom u ogledalo."

On napominje da stope raka jezika rastu među mlađim ljudima, ponajviše kod žena, od kojih mnoge nikada nisu pušile. Ipak, nema razloga za paniku. "Golema većina promjena na jeziku nije ništa strašno. Poanta nije u strahu, već u prepoznavanju ključnih upozorenja i pravovremenom odlasku lekaru."

Autor: D.S.