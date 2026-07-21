Dve urme na prazan stomak: Jutarnji ritual koji pokreće creva i vraća energiju

Dve urme na prazan stomak bude creva i vraćaju energiju već posle par dana. Probajte jutarnji ritual i osetite razliku pre podneva.

Ako pojedete dve urme na prazan stomak, creva se pokrenu za nekoliko minuta, a mozak dobije šećer bez naglog skoka i pada. To je ceo trik zbog kog toliko ljudi drži teglicu urmi pored kreveta. Ali prava korist stiže tek posle par dana, i o njoj se retko priča.

Zašto baš ujutru, dok još niste ništa jeli

Prazan stomak upija brže. Urme daju vlakna i prirodni šećer u trenutku kada telu najviše treba gorivo. Vlakna hrane dobre bakterije u crevima, pa se creva lakše naviknu na ritam. Kod ljudi sa lenjim varenjem to se oseti prvo. Manje nadutosti, redovniji odlazak u toalet, mirniji stomak do ručka.

Kalijum iz urmi pomaže kod proliva i vraćanja izgubljene tečnosti. Zato ih neki uzimaju baš kada im je stomak razdešen, umesto slatkiša koji samo pogorša stvar.

Dve urme na prazan stomak protiv anemije: gvožđe i magnezijum na jednom mestu

Ljudi sa niskim gvožđem često se osećaju iscrpljeno bez jasnog razloga. Urme sadrže gvožđe i magnezijum, pa mogu da pomognu da se nivo energije podigne prirodnim putem. Nisu zamena za terapiju koju je prepisao lekar, ali kao dodatak ishrani rade svoj deo. Dve do tri urme ujutru daju sasvim dovoljno, a da ne preterate sa šećerom.

Koliko urmi dnevno je dovoljno da ne preterate

Urme su slatke i kalorične. Zvuče kao dijetalna hrana, ali lako se pretera. Zdrava mera za većinu odraslih izgleda ovako:

2 do 4 urme ujutru za energiju i varenje

Najviše 6 do 7 komada tokom celog dana

Kod dijabetesa proverite sa lekarom pre nego što ih uvrstite

Osećaj sitosti dolazi brzo, pa vam se ređe jede nešto slatko posle. Upravo tu urme pomažu kada pokušavate da skinete koji kilogram.

Šta urme rade srcu i holesterolu

Urme nemaju holesterol, a imaju vlakna koja pomažu da se nivo lošeg holesterola drži pod kontrolom. Kalijum reguliše pritisak jer smanjuje pritisak koji natrijum stvara na krvne sudove. Zato osobe koje paze na srce ovo voće rado stavljaju u jelovnik, u razumnoj količini.

Da li urme zaista olakšavaju porođaj

Postoje podaci koji na to ukazuju. U jordanskoj studiji objavljenoj u časopisu „Journal of Obstetrics and Gynaecology“, istraživanje o uticaju urmi na kraju trudnoće na porođaj pokazalo je da su žene koje su jele urme u poslednjim nedeljama imale bolju otvorenost grlića i kraću prvu fazu porođaja. Reč je o pomoći, ne o čarobnom rešenju, i uvek se prvo pita ginekolog.

Jednostavan napitak za ljude sa slabim srcem

Uveče stavite nekoliko urmi sa košticama u čašu vode. Ujutru izvadite koštice, pa urme sameljite u blenderu zajedno sa tom vodom. Pijte tokom dana u malim gutljajima. Ovo je stari narodni recept, prijaće vam kao dodatak, ali ne menja lekove za srce.

Koji je vaš jutarnji ritual, urme, kafa ili nešto treće, i da li ste osetili razliku u varenju? Napišite u komentarima šta kod vas stvarno radi.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



Autor: D.S.