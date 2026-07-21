Nutricionista razbio 5 čestih mitova o zdravoj prehrani

Od novih trendova kao što je "fibremaxxing" do polica punih proizvoda s dodanim proteinima, zdrava prehrana čini se složenijom no ikad, a nutricionista Isabelle Nunn izdvojila je pet raširenih mitova za koje smatra da ih treba odbaciti.

Doručak, detoks i jabučni ocat

Doručak se dugo smatrao ključnim obrokom, ali nutricionista ističe da to pravilo ne vrijedi za svakoga, već sve ovisi o osobnoj rutini i individualnim potrebama. S druge strane, u istraživanju brenda Wild Nutrition otkriveno je da šest od deset ljudi vjeruje u potrebu za detoksikacijom tijela, iako jetra i bubrezi taj proces obavljaju samostalno, pa su popularne kure sokovima nepotrebne.

Također, iako je jabučni ocat izuzetno popularan na društvenim mrežama i mnogi vjeruju da pomaže u sagorijevanju masti, stručnjakinja tvrdi da za to nema znanstvenih dokaza i da rezultate donose promjene cjelokupne prehrane i životnog stila.

Zablude o elektrolitima i suplementima

Na internetu se elektroliti često predstavljaju kao pomoć kod mamurluka ili hidratacije bez obzira na razinu aktivnosti, ali napominje se da su u svim situacijama osim nakon treninga ili probavnih smetnji dovoljni obična voda i uravnotežena prehrana.

Posljednji mit odnosi se na uvjerenje da su suplementi s najvećom dozom ujedno i najučinkovitiji. Suplemente treba birati prema individualnim potrebama i stilu života, uz odabir proizvoda koji sadrže znanstveno dokazane, bioraspoložive nutrijente.

Autor: D.S.