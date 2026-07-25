Stalno su vam hladne ruke i stopala? Nije uvek kriva hladnoća – telo možda šalje važan signal!

Hladni prsti mogu biti bezazlena osobina organizma, ali ponekad ukazuju na cirkulaciju, stres ili promene koje ne treba ignorisati.

Dok nekim ljudima nikada nije hladno, drugi gotovo uvek imaju ledene šake i stopala, čak i kada je prostorija dovoljno zagrejana. Ova pojava je veoma česta i najčešće nije razlog za zabrinutost, ali način na koji telo reguliše temperaturu može mnogo toga da otkrije o svakodnevnim navikama, stresu i opštem stanju organizma.

Jedan od najčešćih razloga za hladne ekstremitete jeste način na koji telo raspoređuje krv. Kada je organizam izložen hladnoći ili stresu, krvni sudovi u rukama i nogama mogu da se suze kako bi se toplota sačuvala za važne organe poput srca i mozga. Zbog toga prsti prvi postaju hladni, jer su najudaljeniji od centra cirkulacije.

Na osećaj hladnoće utiču i telesna građa, hormoni i metabolizam. Ljudi sa manjom količinom potkožnog masnog tkiva često brže gube toplotu, dok sporiji metabolizam može doprineti tome da organizam proizvodi manje energije i toplote. Kod žena se hladne šake i stopala češće primećuju, između ostalog i zbog hormonskih uticaja i razlika u cirkulaciji.

Stres i napetost takođe mogu imati veliku ulogu. Kada smo pod pritiskom, telo aktivira mehanizam "bori se ili beži", pri čemu se krvni sudovi mogu suziti, a cirkulacija u prstima privremeno smanjiti. Zato mnogi ljudi primete da im se ruke ohlade pred važan sastanak, javni nastup ili u trenutku jake nervoze.

Ponekad, međutim, stalno hladne ruke i stopala mogu biti povezani sa određenim zdravstvenim stanjima, poput problema sa štitnom žlezdom, anemije ili poremećaja cirkulacije. Posebnu pažnju treba obratiti ako se uz hladnoću javljaju utrnulost, bol, promena boje prstiju, izražen umor ili ako su tegobe nove i neobične za vas. U tim situacijama najbolje je razgovarati sa lekarom.

U većini slučajeva, telu možete pomoći jednostavnim navikama: redovno kretanje podstiče cirkulaciju, slojevito oblačenje čuva toplotu, a dovoljno sna i smanjenje stresa mogu pozitivno uticati na način na koji organizam reguliše temperaturu. Hladne šake možda jesu mala neprijatnost, ali način na koji ih osećamo može biti zanimljiv podsetnik koliko je telo složen sistem koji stalno pokušava da održi ravnotežu.

Autor: S.Paunović