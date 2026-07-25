Jedan dan možete sve, drugi jedva ustajete iz kreveta: Zašto energija toliko varira i šta nam telo zapravo poručuje!

Nije uvek stvar u lenjosti ili nedostatku motivacije – na nivo energije utiču san, hormoni, stres, ishrana i način na koji živimo iz dana u dan.

Postoje dani kada se probudimo puni elana, završavamo obaveze bez napora, imamo strpljenja za sve i osećamo da možemo da postignemo gotovo bilo šta. A onda, već sledećeg jutra, ista osoba može da se oseća kao da joj je neko ugasio baterije. Ove promene energije su veoma česte, a razlog se najčešće krije u složenoj kombinaciji fizičkih i psihičkih faktora.

Jedan od glavnih krivaca je san – ali ne samo broj sati koje provedemo u krevetu. Važan je i kvalitet sna, vreme odlaska na spavanje, učestalost buđenja tokom noći i usklađenost sa prirodnim ritmom organizma. Moguće je spavati dovoljno dugo, a ipak se probuditi umorni ako telo nije prošlo kroz sve faze kvalitetnog odmora. Nekoliko lošijih noći zaredom često se ne primeti odmah, već tek kada organizam naplati dug.

Veliku ulogu imaju i hormoni. Naše telo tokom dana prirodno menja nivo hormona koji utiču na budnost, raspoloženje i energiju. Kortizol, poznat kao hormon stresa, pomaže nam da se razbudimo i budemo aktivni, ali hronična napetost može poremetiti njegov prirodni ritam. Zbog toga osoba može imati osećaj iscrpljenosti čak i kada objektivno nije imala fizički naporan dan.

Ishrana je još jedan važan faktor. Nakon dana kada smo jeli kvalitetno, unosili dovoljno proteina, povrća, voća i tečnosti, telo ima stabilniji izvor energije. Nasuprot tome, mnogo šećera, neredovni obroci ili nedovoljan unos vode mogu dovesti do naglih promena energije – trenutaka kada se osećamo puni snage, a zatim naglog pada koncentracije i raspoloženja.

Emocionalno stanje takođe troši energiju, iako se taj umor ne vidi spolja. Razgovori koji nas opterećuju, brige, donošenje važnih odluka ili stalna dostupnost drugima mogu iscrpeti organizam jednako kao fizički napor. Zato se ponekad desi da osoba nakon mirnog dana oseća ogromnu potrebu za odmorom.

Promene u nivou energije same po sebi nisu neobične – niko nije svakog dana na istom nivou. Međutim, ako je iscrpljenost dugotrajna, jaka ili se javlja bez jasnog razloga, korisno je obratiti pažnju na celokupno zdravlje i razgovarati sa zdravstvenim stručnjakom. Naše telo ne funkcioniše kao mašina koja uvek daje isti učinak; ono svakodnevno reaguje na san, stres, emocije i način života. Ponekad pad energije nije znak slabosti, već signal da je organizmu potrebno više pažnje.

Autor: S.Paunović