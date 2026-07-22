Osip i crvenilo po celom telu uznemirili Bojanu Lazić! Pogledajte kako je HelpTim reagovao čim je primio njen poziv: Preko GPS-a pratimo vašu lokaciju, pomoć stiže (VIDEO)

HelpTim je servis koji pruža brzu i dostupnu pomoć u različitim životnim situacijama – od zdravstvenih problema do kućnih intervencija i brige o ljubimcima. Njihova osnovna ideja je da korisnicima obezbede sigurnost i podršku u svakom trenutku, putem jednog telefonskog poziva ili SOS uređaja.

Usluga funkcioniše tako što korisnika u roku od nekoliko minuta povezuje sa lekarom ili operaterom koji procenjuje situaciju, daje savet i po potrebi organizuje dalju pomoć ili kontaktira hitne službe.

Na zvaničnom Instagram profilu HelpTima, prikazan je razgovor voditeljke Bojane Lazić koja se operateru požalila na alergijsku reakiciju, osip i crvenilo po celom telu.

Tokom razgovora, operater je voditeljku ispitao o tegobama koje ima te joj je uputio savet koji lek da popije, a potom je i obavestio sledeće:

- Bojana, mi preko GPS-a pratimo Vašu lokaciju, vidimo gde se nalazite i pomoć će Vam doći u što kraćem roku - rekao je operater.

Kako funkcioniše sistem?

HELP tim kol centar dostupan je 24 sata dnevno.

Uređaj se koristi kao panik dugme ili kao mobilni telefon.

Detaljnije informacije dostupne su na sajtu helptim.rs ili putem besplatnog broja 0800/300 308.

Šta HelpTim nudi:

Medicinska pomoć 24/7 – konsultacije sa lekarima, procena stanja i preporuke

SOS uređaj sa GPS-om – automatsko pozivanje pomoći u slučaju pada ili opasnosti

Home assistance – organizacija majstora za hitne kućne intervencije

Pet assistance – pomoć oko kućnih ljubimaca, uključujući transport (pet taxi)

Obaveštavanje porodice – slanje informacija najbližima u hitnim situacijama

Preventivna briga – podsetnici i dodatne zdravstvene pogodnosti

Paketi usluga:

1. Basic paket

Osnovna sigurnost uz SOS uređaj. Uključuje automatsku detekciju pada, GPS lociranje, medicinski call centar i obaveštavanje porodice – idealno za starije osobe ili rizične situacije.

2. Pro paket

„Jedan broj za sve“ – pored medicinske pomoći, uključuje i majstore i pomoć za kućne ljubimce. Nema ugovornu obavezu i namenjen je svakodnevnim problemima i brzoj organizaciji pomoći.

3. Premium paket

Najkompletnija opcija koja, osim 24/7 medicinske podrške, nudi prioritetan pristup lekarima, popuste u privatnim klinikama, besplatne laboratorijske analize i preventivne zdravstvene usluge.

Ukratko, HelpTim je sveobuhvatan servis koji kombinuje zdravstvenu podršku, sigurnosnu tehnologiju i asistenciju u svakodnevnim situacijama – sa ciljem da korisnicima i njihovim porodicama obezbedi mir i sigurnost u svakom trenutku.

Autor: N.B.