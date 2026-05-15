KOJI HELPTIM PAKET JE ZA VAS? Izaberite POMOĆ i PODRŠKU koja vam je najpotrebnija i budite sigurni da niste sami! Mi smo tu za vas! (FOTO)

HELPTIM pruža sigurnost i podršku onda kada je to najpotrebnije.
Od SOS pomoći do medicinske i kućne asistencije - jedan poziv ili jedan klik može napraviti razliku.
Ovi paketi osmišljeni su sa ciljem da prepoznaju potencijalne probleme pre nego što nastanu, ali i da ponude brzo i efikasno rešenje kada je to najpotrebnije.
- Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama. Evo šta nude naši paketi:
HELPTIM BASIC
SOS DUGME
- AUTOMATSKA DETEKCIJA PADA
- 24/7 MEDICINSKI CALL CENTAR
- GPS LOKACIJA
- OBAVEŠTAVANJE PORODICE
CENA: 1200 RSD MESEČNO
UGOVOR: 24 MESECA • HELPER UREĐAJ UKLJUČEN
HELPTIM PRO
JEDAN BROJ ZA SVE PROBLEME — 24/7
- MEDICINSKA POMOĆ
- HOME ASSISTANCE / MAJSTORI
- PET ASSISTANCE + PET TAXI
LEKAR, MAJSTOR I POMOĆ ZA KUĆNE LJUBIMCE - U JEDNOM POZIVU, U BILO KOM TRENUTKU.
CENA: 1500 RSD MESEČNO
KADA SE NEŠTO DESI U 2 UJUTRU - ZNATE KOGA DA POZOVETE.
Pozovije broj telefona: 0800 300 308
Ovi paketi označavaju početak nove ere podrške. U pitanju je sistem modernog modela asistencijskih usluga bez uređaja, namenjenog široj populaciji i savremenom načinu života.
Budite mirni. Helptim brine o svemu.
Autor: A.A.