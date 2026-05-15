KOJI HELPTIM PAKET JE ZA VAS? Izaberite POMOĆ i PODRŠKU koja vam je najpotrebnija i budite sigurni da niste sami! Mi smo tu za vas! (FOTO)

HELPTIM pruža sigurnost i podršku onda kada je to najpotrebnije.

Od SOS pomoći do medicinske i kućne asistencije - jedan poziv ili jedan klik može napraviti razliku.

Ovi paketi osmišljeni su sa ciljem da prepoznaju potencijalne probleme pre nego što nastanu, ali i da ponude brzo i efikasno rešenje kada je to najpotrebnije.

- Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama. Evo šta nude naši paketi:

HELPTIM BASIC

SOS DUGME

- AUTOMATSKA DETEKCIJA PADA

- 24/7 MEDICINSKI CALL CENTAR

- GPS LOKACIJA

- OBAVEŠTAVANJE PORODICE

CENA: 1200 RSD MESEČNO

UGOVOR: 24 MESECA • HELPER UREĐAJ UKLJUČEN

HELPTIM PRO

JEDAN BROJ ZA SVE PROBLEME — 24/7

- MEDICINSKA POMOĆ

- HOME ASSISTANCE / MAJSTORI

- PET ASSISTANCE + PET TAXI

LEKAR, MAJSTOR I POMOĆ ZA KUĆNE LJUBIMCE - U JEDNOM POZIVU, U BILO KOM TRENUTKU.

CENA: 1500 RSD MESEČNO

KADA SE NEŠTO DESI U 2 UJUTRU - ZNATE KOGA DA POZOVETE.

Pozovije broj telefona: 0800 300 308

Ovi paketi označavaju početak nove ere podrške. U pitanju je sistem modernog modela asistencijskih usluga bez uređaja, namenjenog široj populaciji i savremenom načinu života.

Budite mirni. Helptim brine o svemu.

Autor: A.A.