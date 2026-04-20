'Daj mi šansu': Program koji svakodnevno menja živote dece i porodica

U Šidu postoji program "Daj mi šansu", koji kroz rad jednog udruženja pruža potpuno besplatnu podršku deci mlađeg uzrasta u učenju i razvoju, ali i dodatnu sigurnost roditeljima koji se svakodnevno suočavaju sa izazovima obrazovanja svoje dece.

Program obuhvata pomoć iz srpskog jezika, matematike i engleskog, kao i logopedsku podršku, koja je danas sve potrebnija.

Važno je naglasiti da ovo nije školska, ni zdravstvena ustanova, već inicijativa usmerena na podršku deci i porodicama kroz individualan pristup i stručno vođene časove.

U vremenu kada se sve meri rezultatima, brzinom i ličnim interesom, ovo je mesto gde stručni ljudi nalaze vremena za one kojima je pomoć potrebna, između ostalih, i za decu koja nemaju iste mogućnosti kao neki njihovi vršnjaci.

U Šidu sada postoji takvo mesto, a pokretač i donator je čovek koji to radi tiho, bez pompe, uporno i od srca.

Kako funkcioniše podrška

Rad sa decom se u najvećoj meri odvija kroz individualne časove, sa stručnjacima koji su obučeni za rad sa mališanima. Takav pristup omogućava da se svakom detetu posveti puna pažnja, da se radi tempom koji njemu odgovara i da se napredak jasno i brzo vidi. Pored pomoći u učenju, roditelji dobijaju i smernice kako da sa decom rade kod kuće.

Prostor u kome se deca osecaju sigurno

Program se odvija u prostoru u samom centru Šida, u Karađorđevoj ulici. Prostorija je posebno uređena i opremljena za rad sa decom, tako da pruža mirnu, toplu i podsticajnu atmosferu za učenje.

Deca se u njoj osećaju sigurno i opušteno, a isto važi i za roditelje, koji često ističu koliko im je važno takvo okruženje.Posebno je bitno to što je roditeljima omogućeno da diskretno i udobno prisustvuju radu, bez narušavanja procesa.

- Ovaj prostor je nekada bio komercijalan, sve se vrtelo oko posla i zarade, a onda je jedno vreme stajao prazan i tih... Danas je potpuno drugačije. Sada je pun dece, roditelja, smeha i nekog lepog ambijenta. Kao da je ponovo dobio život - kaže komšija.

Od skepticizma do poverenja

Kada je program "Daj mi šansu" pokrenut, reakcije su bile pomešane - iznenađenje, skepsa...

- Ljudi su bili nepoverljivi. Pitali su se ko i šta stoji iza toga, da li je stvarno besplatno, zašto neko to radi - napominje naš sagovornik i pokretač ove ideje, i dodaje:

- Za neke roditelje bilo je teško da prihvate pomoć. Polako su počeli da dolaze sa decom, da probaju, da vide i onda su počele promene.

Za roditelje i njihovu decu ovo nije samo pomoć u učenju.

- Mom sinu se vratila radoznalost, ali i samopouzdanje u učenju. U jednom trenutku nisam znao kako da mu pomognem, ali stvari su se sada promenile. Moje dete sada više veruje u sebe. Nema više nikakvog stresa oko škole - priča zadovoljni otac, čije ime nećemo objaviti iz zaštite privatnosti njegovog deteta.

Šta ova šansa zapravo znači

Nekada problem nije u tome što dete ne želi da uči, već što mu se ne objasni strpljivo, na adekvatan način i tada ono počne da sumnja da nije dovoljno sposobno.

U središtu ove priče su ljudi koji su odlučili da svoje znanje i vreme posvete deci. Stručni i posvećeni predavači, okupljeni oko iste ideje - da svako dete zaslužuje šansu.

Udruženje je bilo na ivici gašenja kada se pojavio čovek koji ga je preuzeo s ciljem da sopstvenim trudom, novcem i velikom voljom okupi stručne ljude, obezbedi uslove za rad, i to bez javnog eksponiranja, bez promocije i bez ličnih očekivanja.

- Odluka je proistekla iz ličnog životnog iskustva, u kome sam i sam imao priliku da dobijem podršku u nekim ključnim trenucima. Zašto je ova priča važna i zašto mi je važno da potraje? Ne zato što je ovo za nekog velika priča, ne zato što je glasna, nego zato što podseća na nešto što danas lako zaboravljamo: Da je dati šansu možda najvažnija stvar koju možemo učiniti za nekoga - napominje pokretač ove ideje.

Njegov prijatelj i saradnik ističe da u vremenu ubrzanih promena, digitalizacije, interneta i sve veće prisutnosti telefona i tableta, kao i korišćenje veštačke inteligencije, postaje još važnije da se deci od najranijeg uzrasta pruži pravi i zdrav temelj.

- Upravo tada, dok su još neopterećena i otvorena za učenje, mogu da steknu znanje, radne navike i sigurnost, koji će im kasnije pomoći da se snađu u svetu koji se vrtoglavo brzo menja. Upravo zato ovakve inicijative imaju još veću vrednost, jer ne pomažu samo danas, već postavljaju osnovu za sutra - ističe naš sagovornik.

Upis i informacije

Zbog velikog interesovanja, popunjenost programa za ovu školsku godinu je već na visokom nivou. Važno je napomenuti da je u pitanju rad udruženja, a ne školske ustanove, ali sa stručnim kadrom, i to sa ograničenim brojem mesta kako bi se svakom detetu mogla posvetiti adekvatna pažnja. Program je namenjen deci mlađeg uzrasta, do 4. razreda osnovne škole, dok je logopedska podrška dostupna i deci predškolskog uzrasta.

Program je prvenstveno namenjen deci kojoj je dodatna podrška u učenju i govoru zaista potrebna, kao i porodicama koje nisu u mogućnosti da obezbede dodatnu pomoć.

Informacije i prijave za narednu školsku godinu moguće su već sada, preko Instagram stranice "daj mi šansu" ili direktno u prostorijama udruženja, gde se odvijaju popodnevni časovi svakog radnog dana. Planirani program za sledeću školsku godinu počinje od polovine avgusta 2026. godine.

Trenutni kapacitet je ograničen na tridesetak individualnih časova nedeljno, što omogućava prijem do 25 dece, uzevši u obzir veliku potrebu za logopedskim uslugama. Udruženje zbog toga razmatra mogućnost da proširi rad i subotom.

