Sofronijević: Trajno rešenje za korisnike stanova iz programa SIRP omogućiće kupovinu

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da država kroz konkretne korake pruža stambenu sigurnost porodicama koje su kroz Program stanovanja i integracije izbeglica (SIRP) dobile krov nad glavom, ali koje su godinama živele u neizvesnosti i dodala da se sada prvi put stvara pravna mogućnost da kupe stanove.

Ministarka Sofronijević je predstavnike gradova i opština na čijim teritorijama je realizovan SIRP projekat, kao donacije italijanske vlade, obavestila o zaključku koji je donela Vlade Srbije, u martu ove godine, a koji po prvi put stvara pravnu mogućnost da ti stanovi mogu da se kupe, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

"Država i lokalne samouprave pokazuju odgovornost i solidarnost", rekla je ministarka nakon sastanka.

U cilju koordiniranja daljih aktivnosti, prošle godine obrazovana je Posebna radna grupa za rešavanje pitanja daljeg korišćenja stanova izgrađenih u okviru SIRP-a, koja će pomoći jedinicama lokalne samouprave da donesu potrebne odluke u cilju realizacije kupovine.

Svi gradovi i opštine u obavezi su da do 15. aprila utvrde činjenice potrebne za donošenje odluke, koje će biti razmotrene na sledećoj sednici radne grupe.

Na radnom sastanku sa predstavnicima gradova Valjevo, Kragujevac, Kraljevo, Niš, Pančevo, Čačak i opštine Stara Pazova, kome je prisustvovala i komesarka Komeserijata za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević, dogovoreni su konkretni koraci koji će omogućiti kupovinu stanova i stambeno zbrinjavanje korisnika SIRP programa.

Ovim rešenjem država i lokalne samouprave stavljaju tačku na dugogodišnju neizvesnost i otvaraju novo poglavlje stabilnosti i sigurnosti za porodice koje žive u stanovima izgrađenim kroz SIRP program.

