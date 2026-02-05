Otkriveno zašto je produžen rok za upis prava na nelegalnim objektima: Oglasila se ministarka Sofronijević

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević posetila je danas u opštini Lučani šaltere za upis prava svojine nad objektima, predviđene zakonom "Svoj na svome".

Ona je istakla da je jedan od osnovnih ciljeva donošenja ovog zakona bio da naši građani koji često imaju višedecenijski problem sa svojim neupisanim objektima, konačno, jednom zauvek reše taj problem, zbog čega je rok za prijavu, čiji je istek bio predviđen za 5. februar, produžen.

- Zbog velikog interesovanja građana i naglog priliva prijava, u jednom danu smo imali preko 220.000 prijava u sistemu, sistem radi ali je usporio. Mi smo procenili da je dovoljno da se za tri dana produži rok, bez dokazivanja o sprečenosti. Smatramo da je takva odluka u korist svih naših građana, da je razumna, proporcionalna i zasnovana na Zakonu svoj na svome - rekla je Sofronijević.

Znaju se vlasnici kola, ali kuća ne

Prema rečima ministarke, brojni su slučajevi po Srbiji da nad mnogim objektima u vlasništvu lokalnih samouprava pa i samih državnih institucija nisu bila upisana prava svojine.

- U ovoj državi se zna ko je vlasnik svakog automobila, a ne znamo ko su vlasnici kuća. Da bismo imali uređenije, funkcionalnije gradove, moramo da znamo šta je izgrađeno. Kada upišemo sve objekte, opštine i gradovi će imati jedan dodatni zadatak da izmene svoju plansku dokumentaciju. Da sve upisane tretiraju kao stečene obaveze - kazala je ministarka.

Sofronijević je kazala da je usled neplanske izgradnje došlo do preopterećenja komunalnih sistema i da će se naknadama koje budu pristigle zakonom "Svoj na svome" raditi na obnavljanju komunalne infrastrukture, tako da svi građani pod jednakim uslovima mogu da ostvare pravo na vodu, eletričnu energiju i ostale osnovne potrebe.

- Veliki problem na teritoriji cele Srbije je to što je veliki broj objekata još uvek upisan na pradedu. Hajde da rešimo te stvari. Moći ćete da uzemte kredit kako biste rešili neko vaćno pitanje, da školujete decu, da kupite još jedan objekat. Moći ćete legalno da se priključite na infrastrukturu i legalno da dogradite svoje objekte - rekla je Sofronijević.

Podneto 2,1 miliona prijava

Priče da je Zakon "Svoj na svome" samo varka države ne stoje, rekla je Sofronijević, jer suprotno govori 2,1 milion podneti prijava što, prema njenim rečima znači, da građani veruju u ovaj proces, u zakon i u svoju državu.

- Država je uz građane. Zato smo i razmišljali da svima, pod jednakim uslovima omogućimo upis. Svi čekamo poslednji dan, to je naša narav. Zato smo procenili da su ova tri dana objektivan rok u kome će svi koji iz bilo kog razloga nisu to do sada učinili, sada to uraditi. Sve opštine i gradovi će raditi u produženom trajanju i radiće za vikend - zaključila je ministarka Sofronijević naglasivši da će obići pojedina mesta kako bi se lično uverila da li će se date odredbe i sprovoditi.

Predsednik opštine Lučani, Milivoje Dolović kaže da je opštinska uprava omogućila građanima upis kako u zgradi opštine tako i u zgradi starog načelstva u Guči ali i da su na terenu delovale mobilne ekipe koje su po potrebi išle po mesnim zajednicama kako bi se olakšala prijava starijim sugrađanima.

