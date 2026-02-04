AKTUELNO

Produžen ROK ZA LEGALIZACIJU objekata u Srbiji: Evo do kada će biti moguć upis nekretnina

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata biti produžen za tri dana, što znači da se prijave mogu podnositi do nedelje, 8. februara u ponoć.

Ona je u izjavi za medije navela da je do sada pristiglo više od 1,935 miliona prijava po osnovu zakona koji je nazvan "Svoj na svome".

Pojasnila je da je rok produžen zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kao i zbog želje da se svim građanima koji to žele omogući da podnesu prijave.

