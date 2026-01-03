Građani zatrpali RGZ: Više od pola miliona zahteva za legalizaciju bespravnih objekata

Za manje od mesec dana Republički geodetski zavod primio je preko 513.000 prijava za upis bespravnih objekata, a rok za podnošenje zahteva ističe 5. februara.

Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je da je u izuzetno kratkom roku zabeležen ogroman odziv građana koji žele da legalizuju svoje objekte. Do 1. januara 2026. godine u 19 časova zaprimljeno je ukupno 513.564 zahteva za upis bespravnih objekata, što jasno pokazuje koliki značaj građani pridaju rešavanju pitanja svoje imovine.

Primena Zakona „Svoj na svome“ omogućila je da se postupak započne brzo, jednostavno i bez ikakvih početnih troškova. Građanima je pružena prilika da nelegalno izgrađene kvadrate uvedu u pravni sistem i pretvore ih u imovinu kojom mogu slobodno da raspolažu.

Rok za podnošenje prijava ističe 5. februara, a nadležni apeluju na sve koji još nisu podneli zahtev da iskoriste preostale dane i obezbede sebi pravo na puno vlasništvo nad objektima koje koriste.

Tri načina za podnošenje prijave

Onlajn prijava – najbrža opcija putem portala eUprava.

Pošte Srbije – u 547 pošta širom zemlje zaposleni besplatno popunjavaju elektronske prijave.

Opštinski uslužni centri – lokalne samouprave primaju zahteve uz stručnu podršku službenika.

Troškovi legalizacije

Naknada se kreće od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od lokacije i kvadrature.

Potpuno oslobađanje od plaćanja imaju korisnici socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, ratni borci, samohrani roditelji i porodice sa troje ili više dece.

Nakon upisa u katastar, objekat može biti predmet prodaje, nasleđivanja, hipoteke, kao i legalnog priključenja na struju, vodu i gas.

Gde legalizacija nije dozvoljena

Javne površine – objekti na planiranim putevima, parkovima i drugim javnim prostorima.

Zaštićene zone – parkovi prirode i područja pod strogim režimom zaštite.

Negativna odluka – ukoliko se utvrdi da upis nije moguć, podnosilac prijave i građevinska inspekcija odmah se obaveštavaju.

Autor: Dalibor Stankov