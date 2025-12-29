RGZ: Za upis bespravnih objekata pristigle 455.353 prijave

Za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome", do nedelje, 28. decembra u 19 časova stigle su 455.353 prijave, objavio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije.

