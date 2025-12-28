DO SADA PRISTIGLO 451.404 PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU: Republički geodetski zavod objavio podatke

Za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome", do subote, 27. decembra u 19 časova stigle su 451.404 prijave, objavio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Prijava neupisanih objekata na osnovu počela je 8. decembra i traje do 5. februara. Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije.

