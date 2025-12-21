JOŠ UVEK NISTE LEGALIZOVALI OBJEKAT? Ovo su poslednje informacije o zakonu 'Svoj na svome'

Za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome" do subote, 20. decembra u 19. časova stiglo je 308.628 prijava, objavio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i traje do 5. februara.

Svoj na svome - prijava za legalizaciju

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije.

Troškovi upisa kreću se u rasponu od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi.

Autor: D.Bošković