Za upis bespravnih objekata pristigle 371.146 prijave: Najnoviji podaci RGZ-a

Za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome" danas do 21 čas stigle su 371.146 prijave, objavio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Prijava neupisanih objekata na osnovu počela je 8. decembra i traje do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije.

pročitajte još TRESLO SE TLO U KOMŠILUKU: Jači zemljotres pogodio Rumuniju

Autor: Marija Radić