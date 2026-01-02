Brojke nastavljaju da rastu i u 2026: Za legalizaciju stiglo VIŠE OD POLA MILIONA prijava

Republički zavod za statistiku objavio je nove informacije kada je u pitanju broj pristiglih prijava za upis bespravnih objekata.

Za upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome", do 01.01.2026 u 19 časova pristiglo je 513.564 prijava, objavio je Republički zavod za statistiku (RGZ).

Prijave za upis bespravnih objekata počele su 8. decembra 2025, a podnose se kroz više kanala u skladu sa potrebama građana: onlajn, preko JP Pošte Srbije ili preko jedinica lokalne samouprave. Postupak je, bez obzira na kanal, identičan. Građanin podnosi prijavu direktno, brzo i bez troškova.

