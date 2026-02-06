AKTUELNO

Društvo

MINISTARKA STAMENKOVSKI NA SKUPU DEFEKTOLOGA U VRNJAČKOJ BANJI: Defektologija nije samo zvanje, već poziv da budete podrška deci onda kada je to najpotrebnije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Ona je poručila da defektologija nije samo zvanje, već poziv da budete podrška deci onda kada im to najpotrebnije.

Ministarka Stamenkovski se zahvalila svim defektolozima iz cele Srbije koji su došli u Vrnjačku Banju, i pokazali koliko je njihova uloga važna za društvo.

- Bila mi je čast biti deo tog skupa. Socijalna zaštita ima smisla samo kada je gradimo zajedno, sa ljudima velikog srca i znanja. Zato podrška deci u ranom razvoju i deci sa smetnjama u razvoju mora biti naš zajednički prioritet - istakla je ministarka, i zaključila:

- Zahvalna sam na svakom razgovoru i ideji kako da unapredimo podršku koju dajemo onima koji je potrebna.

Autor: Iva Besarabić

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Ministarstvo za rad | boračka i socijalna pitanja

#Vrnjačka banja

#defektologija

#milica zavetnica

POVEZANE VESTI

Politika

POLITIČKE BORBE TREBA VODITI U INSTITUCIJAMA Stamenkovski: Pozivati nekoga ko štrajkuje glađu da izdrži do kraja nije podrška već poziv na samoubistvo

Politika

Macut u Banjaluci: Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku, to je podrška pravu na postojanje i miru

Horoskop

Zašto se Vodolije povlače baš onda kada im je najviše stalo: Njihov beg nije hladnoća, već strah da ne izgube sebe!

Lifestyle

PAZITE NA ZDRAVLJE: Evo KOLIKO ČESTO treba menjati posteljinu

Politika

'VI STE PARTNERI SA STRANKOM KOJU VODI ČOVEK KOJI JE DECI OTEO ČITAV PIONIRSKI GRAD' Brnabić odgovorila Biljani Đorđević: Slavite što su blokaderi ote

Društvo

FILMSKA LJUBAVNA PRIČA: Srpkinja i Rus se ludo zavoleli, i to 'na slepo' (VIDEO)