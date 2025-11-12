AKTUELNO

POLITIČKE BORBE TREBA VODITI U INSTITUCIJAMA Stamenkovski: Pozivati nekoga ko štrajkuje glađu da izdrži do kraja nije podrška već poziv na samoubistvo

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da pozivati nekoga ko štrajkuje glađu da izdrži do kraja nije podrška već je to poziv na samoubistvo.

"Adresa gde oni štrajkuju je potpuno promašena, zato što je potpuno suludo, besmisleno i nelogično vršiti pritisak ka izvršnoj vlasti. Adresa treba da bude sudska vlast, jer se od nje očekuje da utvrdi odgovornost, završi čitav postupak i okonča ovu agoniju.

Ono što je konstanta u prethodnih godinu dana jeste da oni koji, navodno reagujući na nesreću koja se dogodila 1. novembra, pokušavaju da stvore nove tragedije. Kao da na trenutke žele da se nešto zaista dogodi, da bi na svemu tome proizveli novi talas nasilja.

Različite javne ličnosti su vrlo aktivno uključene u kampanju za obaranje vlasti u Srbiji. Govorimo o javnim ličnostima ne samo iz Srbije, nego čak i iz regiona, sa posebnim akcentom na Hrvatsku. Nisu se oglasili da osude napad na Srpski kulturni centar u Zagrebu. Nisu tada bili tako solidarni sa Srbima, niti su istupili da kažu: „Izvinite, ali to su naše komšije, moramo da vodimo računa o njihovim pravima.“


To najbolje pokazuje koliko im je istinski stalo do nas. Tako da ne mogu da pojmim da u Srbiji postoji i jedan do te mere naivan pojedinac koji može da poveruje da se neko od njih zaista angažovao zato što mu je stalo do Srbije.

Ljudi me svi pitaju – kada će da stane ovaj haos, da možemo normalno da živimo? Pa ako ćemo politički da se svađamo i da vodimo političke borbe, da to činimo tamo gde smo oduvek činili – u institucijama", istakla je ministarka.

