Ministarka Đurđević Stamenkovski: Usluge u zajednici pružaju dostojanstven život, sigurnost i podršku tamo gde je najpotrebnije

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da usluge u zajednici pružaju dostojanstven život, sigurnost i podršku tamo gde je najpotrebnije.

Ministarka Đurđević Stamenkovski je danas predstavnicima lokalnih samouprava uručila ugovore o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti.

"Mi ćemo danas namenskim transferima opredeliti 600 miliona dinara, to je 40 miliona više nego u prethodnoj godini. Znate i sami da kada smo preuzeli odgovornost za rukovođenje ovim resorom, istakli smo da će socijalna zaštita i socijalna politika biti naši apsolutni prioriteti u radu. Mislim da smo to načelo koje nas je rukovodilo tokom ovih godinu dana opravdali i da smo zaista pokazali da nam je socijalna politika na prvom mestu kada je u pitanju delovanje našeg resora", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:



"Hvala na tome što se trudite u vrlo teškim uslovima da očuvate socijalni mir, da očuvate efikasnost socijalne zaštite, podršku porodicama, najranjivijim kategorijama. Za svaku porodicu koja je suočena sa ovakvim izazovima i poteškoćama ovo znači mnogo".

