'KAD DOĐU TEŠKI DANI, TO SMO JEDNOM ZAJEDNO PEVALI, I OPET ĆEMO' Đurđević Stamenkovski uputila podršku Dačiću: Ne daj se, Ivice (FOTO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se i pružila podršku ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću.

- "Kad dođu teški dani…" To smo jednom zajedno pevali. I opet ćemo. Ne daj se, Ivice, bar za tebe kažu da si neuništiv - napisala je ona na Instagramu.

Povodom zdravstvenog stanja ministra Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se i lekar zadužen za njegovo lečenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

- I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja. Apelujem na sve medije da imaju razumevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao - rekao je doktor Popević.

Lekar Klinike za pulmologiju naglasio je da će javnost redovno obaveštavati o stanju ministra Ivice Dačića.

- Obraćaćemo se ujutru i uveče sa novim informacijama o njegovom stanju. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući preduzetim merama stanje je stabilno - rekao je doktor.

Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a juče je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Vučić kada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik.

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije.

Autor: Jovana Nerić