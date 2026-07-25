Mozak se brže umori od skrolovanja nego od čitanja knjige: Evo šta se zapravo dešava u vašoj glavi!

Iako deluje kao odmor, sat vremena provedenih na društvenim mrežama može da iscrpi pažnju više nego čitanje nekoliko poglavlja knjige. Stručnjaci objašnjavaju zašto mozak različito reaguje na ove dve aktivnosti.

Na prvi pogled deluje nelogično – dok čitanje zahteva koncentraciju, skrolovanje je gotovo automatska radnja. Ipak, upravo u tome leži razlika. Tokom neprekidnog smenjivanja kratkih video-snimaka, fotografija i tekstova, mozak je primoran da za svega nekoliko sekundi obradi potpuno nove informacije, emocije i vizuelne podražaje. Takvo konstantno prebacivanje brzina troši mentalnu energiju mnogo brže nego fokusirano čitanje.

Za razliku od društvenih mreža, knjiga prati jednu priču, jedan tok misli i omogućava mozgu da se postepeno udubljuje u sadržaj. Tokom čitanja aktiviraju se centri zaduženi za razumevanje, maštu i dugoročno pamćenje, dok pažnja ostaje usmerena na jednu temu. Zbog toga mnogi ljudi posle čitanja osećaju mentalnu svežinu, čak i kada su čitali duže vreme.

Skrolovanje, s druge strane, podstiče takozvanu fragmentisanu pažnju. Svaka nova objava predstavlja novi podražaj koji zahteva kratku procenu – da li je zanimljiv, važan ili ga treba preskočiti. Posle stotina takvih brzih odluka, mozak ulazi u stanje mentalnog zamora, zbog čega se javlja osećaj iscrpljenosti, slabije koncentracije i teže pamćenje informacija.

Stručnjaci ističu da problem nije samo u vremenu provedenom pred ekranom, već i u načinu na koji konzumiramo sadržaj. Kada svakih nekoliko sekundi prelazimo na novu temu, mozak nema dovoljno vremena da obradi informacije i sačuva ih u dugoročnom pamćenju. Zbog toga mnogi teško mogu da se sete šta su gledali svega nekoliko minuta ranije, iako su proveli čitav sat na telefonu.

To ne znači da treba potpuno odustati od društvenih mreža, već pronaći ravnotežu. Ako primetite da ste posle dužeg skrolovanja umorni, razdražljivi ili vam je teško da se usredsredite, pokušajte da deo vremena zamenite čitanjem knjige, dužeg članka ili čak kratkom šetnjom bez telefona. Takve navike pomažu mozgu da se odmori, obnovi pažnju i efikasnije obrađuje informacije.

Autor: S.Paunović