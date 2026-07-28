Jedete zdravo, a vaga ne mrda? Ove tri greške mnogi prave svakog dana, a nisu ni svesni da sabotiraju mršavljenje!

Mnogi veruju da se hrane pravilno, ali nekoliko naizgled bezazlenih navika može usporiti napredak i otežati gubitak kilograma.

Mnogi ljudi koji žele da smršaju trude se da izbace brzu hranu, slatkiše i gazirana pića, ali uprkos tome vaga često pokazuje isti broj. Razlog nije uvek spor metabolizam ili manjak fizičke aktivnosti – ponekad problem leži u navikama koje deluju potpuno zdravo, ali mogu dovesti do unosa više kalorija nego što mislimo.

Prva česta greška jeste preterivanje sa takozvanim zdravim namirnicama. Orašasti plodovi, avokado, maslinovo ulje i puteri od orašastih plodova bogati su korisnim mastima, ali su istovremeno i veoma kalorični. Ako se konzumiraju bez kontrole porcija, lako mogu poništiti kalorijski deficit koji je potreban za mršavljenje.

Druga greška je oslanjanje na proizvode sa oznakama poput "fit", "light", "bez dodatog šećera" ili "prirodno". Takve oznake ne znače automatski da je proizvod niskokaloričan ili pogodan za mršavljenje. Mnogi od njih sadrže velike količine masti, prirodnih šećera ili drugih sastojaka koji značajno povećavaju energetsku vrednost obroka.

Treća navika koja često usporava rezultate jeste nesvesno grickanje između obroka. Nekoliko zalogaja dok spremate ručak, šaka grickalica uz televizor ili kafa sa dodatnim sirupima i šlagom mogu tokom dana doneti stotine dodatnih kalorija koje mnogi uopšte ne računaju.

Stručnjaci ističu da uspešno mršavljenje ne zavisi od toga da li je neka namirnica označena kao "zdrava", već od ukupnog načina ishrane, veličine porcija i doslednosti. Uravnotežen jelovnik, dovoljno proteina, redovna fizička aktivnost i realna očekivanja mnogo su važniji od praćenja trendova ili popularnih etiketa na proizvodima.

Autor: S.Paunović