Preskačete doručak? Evo šta se zaista dešava u organizmu – odgovor nije isti za svakoga!

Dok jedni bez jutarnjeg obroka normalno funkcionišu, drugi već posle nekoliko sati osećaju pad energije, glad i manjak koncentracije. Stručnjaci objašnjavaju zašto.

Doručak se godinama nazivao najvažnijim obrokom u danu, ali poslednjih godina sve više ljudi ga namerno preskače, bilo zbog užurbanog tempa života ili različitih režima ishrane poput povremenog posta. Ipak, ne postoji univerzalno pravilo koje važi za sve, jer način na koji organizam reaguje zavisi od više faktora.

Kod pojedinih ljudi preskakanje doručka ne izaziva veće probleme. Ako tokom dana unose dovoljno hranljivih materija i ukupno zadovolje svoje nutritivne potrebe, moguće je da neće primetiti negativne posledice. Zbog toga stručnjaci naglašavaju da je kvalitet celokupne ishrane često važniji od samog vremena kada jedemo prvi obrok.

S druge strane, mnogi već nekoliko sati nakon buđenja osećaju pad energije, razdražljivost ili poteškoće sa koncentracijom. Duži period bez hrane može kod nekih ljudi izazvati jači osećaj gladi, pa kasnije tokom dana pojedu veće količine hrane ili češće posežu za visokokaloričnim grickalicama.

Preskakanje doručka može imati različite efekte i kod osoba koje imaju određena zdravstvena stanja, poput dijabetesa ili problema sa regulacijom šećera u krvi. Zato svaka značajnija promena načina ishrane treba da bude usklađena sa savetom lekara ili nutricioniste, posebno ako postoje hronične bolesti.

Odgovor na pitanje da li je doručak neophodan nije isti za svakoga. Ako se osećate dobro bez jutarnjeg obroka i vaša ishrana je uravnotežena, to ne mora biti problem. Međutim, ako primećujete umor, vrtoglavicu, pojačanu glad ili pad koncentracije, možda je upravo doručak navika koju vredi vratiti u svakodnevnu rutinu.

Autor: S.Paunović