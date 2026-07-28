Ne možete da zaspite?! Ova namirnica podstiče stvaranje melatonina

Ono što jedete u večernjim satima može značajno uticati na kvalitet sna, a edamame se izdvaja kao jedan od najboljih prirodnih izvora sastojaka koji podstiču uspavljivanje.

Ako vam je teško da zaspite, rešenje možda nije samo u ranijem odlasku u krevet, već i u onome što jedete predveče.

Stručnjaci ističu da pojedine namirnice mogu prirodno da podstaknu organizam da se opusti i lakše utone u san, a među njima se posebno izdvaja edamame.

Ove mlade mahune soje, nezaobilazan deo japanske kuhinje, bogate su triptofanom, aminokiselinom koju telo koristi za stvaranje melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja i budnosti.

Istraživanja pokazuju da dovoljan unos triptofana može doprineti većoj proizvodnji melatonina, zbog čega organizam lakše prepoznaje da je vreme za odmor.

Edamame se ubraja među najbolje prirodne izvore ove aminokiseline, pa može biti odličan izbor za laganu večeru ili zdravu užinu.

Jednostavna priprema

Edamame je danas lako dostupan i u našim prodavnicama, a priprema traje svega nekoliko minuta.

Mahune stavite u ključalu, posoljenu vodu i kuvajte oko pet minuta.

Nakon toga ih ocedite, po želji dodajte još malo soli i poslužite kao zdrav i ukusan obrok ili prilog.

Autor: Marija Radić