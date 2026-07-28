'Videli smo šta mu je stavila na noge i zanemeli' Poznati doktor upozorava na jezivu grešku roditelja zbog koje dete može završiti u bolnici

Jedan slučaj iz pedijatrijske ordinacije još jednom je pokazao koliko je važno reagovati na vreme kada je dete bolesno. Dr Gabrijel Vidović upozorio je roditelje da pojedini narodni saveti mogu odložiti pravi pregled i lečenje.

Dr Vidović, pedijatar, govorio je o situaciji iz ordinacije za koju smatra da bi svaki roditelj trebalo da čuje.

Prepričao je slučaj deteta koje je zbog temperature i malaksalosti dovedeno na pregled, a tokom kojeg se ispostavilo da problem nije bila obična viroza, već ozbiljna bakterijska infekcija.

Mislili su da je prehlada

- Roditelji su dečaka ostavili baki na čuvanje. Tokom dana dobio je temperaturu i postao je malaksao; na insistiranje roditelja, baka ga je dovela na pregled, iako je ona verovala da je u pitanju samo prolazna prehlada - ispričao je on u video-snimku na Tiktok nalogu.

Tokom pregleda, dr Vidović je, kako je naveo, od bake tražio informacije o tome kada je detetu počela temperatura, da li uredno pije i mokri, da li je dobijalo neku terapiju i šta su do tada pokušavali da urade kako bi mu pomogli.

Pokušala i sa rakijom

- Tada nam je rekla da mu je prvo stavila luk u čarape da izvuče temperaturu, a zatim pokušala i sa rakijom jer mu nije bilo bolje. Pregled i hitne analize pokazale su da dete nema običnu virozu, već ozbiljnu bakterijsku infekciju koja je zahtevala hitno bolničko lečenje. Da su sačekali još jedan dan, stanje deteta je moglo značajno da se pogorša - naglasio je doktor.

Nakon učinjenih laboratorijskih analiza, pregleda krvne slike i urina, doktor je došao do zaključka da dete ima tešku urinarnu infekciju. Uradili smo ultrazvuk abdomena i dokazali smo pijelonefritis, nakon čega je dete upućeno na bolničko lečenje gde je intravenskom terapijom lečeno longacefom. Luk u čarapama ne izvlači temperaturu, a rakija ne leči infekciju - naglasio je dr Vidović i dodao:

- Takve metode samo odlažu pregled i stvaraju lažan osećaj da ste nešto preduzeli. Kod malog deteta vreme može biti dragoceno. Ne lečite temperaturu kućnim mitovima, pratite dete i javite se lekaru.

Autor: A.A.