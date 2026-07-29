Lekovita moć orahovače: Jedna do dve čašice ujutro su blagotvorne, popravlja krvnu sliku i jača libido

Starinski zapisi o lekovitosti orahovače čuvaju se vekovima u starim manastirskim knjigama, beleškama seoskih vidara i iskusnih travara koji su dobro znali šta sve priroda nudi. Spoj mladih zelenih oraha i domaće rakije ili alkohola nije samo piće za nazdravljanje kada dođu gosti, već pravi pravcati eliksir za celo telo, pod uslovom da se ne zaboravi da je u pitanju alkohol i da je mera ovde ključ svega.

Jedna čašica ujutru ili eventualno još jedna uveče sasvim je dovoljna da osetite sve blagodeti ovog starinskog napitka.

Mladi zeleni orasi u svojoj kori kriju pravu riznicu zdravlja, prepunu joda, vitamina B grupe, ali i C i E vitamina, folne kiseline i Omega 3 masnoća. Unutra se nalaze i važni minerali poput kalcijuma, kalijuma, cinka, gvožđa, magnezijuma, fosfora i joda. Naučnici su u kori zelenih oraha pronašli i posebno jedinjenje pod nazivom juglon, za koje je dokazano da ima antitumorska dejstva.

Orahovača se vekovima koristi kao podrška za pravilan rad štitaste žlezde i podsticanje rada hormona.

Osobe koje već imaju dijagnostikovan problem sa štitnom žlezdom ne bi trebalo da piju orahovaču na svoju ruku. Pre nego što natočite prvu čašicu, obavezno porazgovarajte sa svojim endokrinologom koji će na osnovu TSH statusa i nivoa hormona proceniti da li vam ovaj napitak odgovara.

Brz život, svakodnevni stres i neredovna ishrana brzo uzmu svoj danak, pa sve više ljudi kuburi sa gastritisom i čirem na sluzokoži želuca ili na dvanaestopalačnom crevu. Bolovi u stomaku, teška nadutost, mučnina i žgaravica umeju ozbiljno da pokvare dan. Mešavina orahovače i domaćeg meda ovde pravi pravu malu čaroliju.

Bogat kompleks vitamina i minerala u ovoj kombinaciji deluje tako što direktno napada štetne bakterije, uključujući i upornu heliko-bakteriju.

Ovaj narodni eliksir uspešno smiruje iziritirani želudac, jača crevnu floru, olakšava varenje i nadutost nestaje u kratkom roku.

Anemija i slabokrvnost stvaraju osećak konstantnog umora, ali orahovača pruža snažnu podršku u borbi za viši nivo gvožđa i hemoglobina. Zbog visoke koncentracije vitamina B1 i B2, ovaj liker daje telu preko potrebnu energiju i snagu.

Cink iz oraha direktno utiče na dobro zdravlje muškog reproduktivnog sistema, jača libido i podiže seksualnu želju.

Sama orahovača je odlična za potenciju, ali kada se pomeša sa medom, njeno dejstvo se dodatno pojačava i dopunjuje, pa se u narodnoj medicini ovaj spoj smatra jednim od najboljih prirodnih lekova za mušku snagu.

Liker od oraha odavno je poznat i kao čuvar srca, krvnih sudova i celokupnog nervnog sistema. Postoje istorijski podaci da se orahovača u starim vremenima koristila kod lečenja malarije, pa čak i težih polnih bolesti poput sifilisa, a odlična je i za ublažavanje infekcija grla i upale usne duplje. Zabeleženo je i da može pomoći u sprečavanju pojave parodontoze.

Možete je koristiti i za spoljnu negu kože i čišćenje lica od dosadnih akni.

Dovoljno je da problematično mesto na licu dobro očistite, pa na gazu natapkate malo orahovače ili likera od oraha. Ostavite da deluje na koži oko petnaestak minuta, a zatim se dobro isperite čistom vodom.

Koliko god da je orahovača delotvorna, trudnice nipošto ne bi trebalo da je konzumiraju zbog prisustva alkohola, a isto pravilo važi i za sve koji planiraju da sedaju za volan. Za sve ostale, po jedna mala čašica ujutru i uveče biće sasvim dovoljna za dobro zdravlje i dug život.

Autor: D.S.