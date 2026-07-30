Čudesne plave bobice: Evo zašto ih obavezno morate uvrstiti u jelovnik

Male plave bobice kriju impresivan arsenal za odbranu tela od slabljenja važnih funkcija. Napor u teretani uzima danak na mišićima, ali ovo voće nudi prilično neočekivan spas.

Borovnice se dugo smatraju jednim od najzdravijih plodova, i to s dobrim razlogom. Ove male bobice sadrže obilje antioksidansa, vlakana i drugih korisnih biljnih jedinjenja koja na više načina podržavaju organizam. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija borovnica može pomoći u zaštiti srca, podržati funkciju mozga, poboljšati oporavak mišića nakon vežbanja i doprineti boljem opštem zdravlju, piše Health.

Ubrzavaju oporavak mišića

Napor tokom tjelovežbe može izazvati oštećenje mišića. Ako osetite takve tegobe, konzumacija borovnica može pomoći. Ovo voće sadrži polifenole koji imaju antioksidativna svojstva i mogu ublažiti upalu. Jedan pregled istraživanja ističe da borovnice imaju ulogu i u boljem povratku snage i funkciji mišića.

Bogat izvor antioksidansa

Antioksidansi su supstance koje mogu sprečiti oštećenje ćelija. Jedna porcija borovnica sadrži više antioksidansa nego ista količina šljiva, jagoda ili brusnica. Dokazano je da antioksidansi iz borovnica suzbijaju upale i smanjuju oksidativni stres. Zbog antioksidansa poput antocijanina i polifenola, koji pojačavaju njihovo zaštitno delovanje, borovnice se ubrajaju u najkorisnije funkcionalno voće.

Poboljšavaju funkciju mozga

Jedna je studija utvrdila da borovnice mogu poboljšati pamćenje i psihomotoričke funkcije kod starijih osoba s blagim kognitivnim oštećenjem. Bobičasto voće jedino je voće koje se posebno ističe u MIND dijeti. Reč je o planu ishrane koji kombinuje elemente mediteranske i DASH dijete kako bi se sprečila demencija i kognitivni pad povezan sa starenjem.

Pridonose zdravlju srca

Smanjenjem upale i oksidativnog stresa mogu sprečiti otvrdnuće arterija, stanje koje povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Jedno je istraživanje uporedilo učinke dnevne konzumacije 150 grama borovnica s placebom kod osoba s metaboličkim sindromom, skupom čimbenika rizika za bolesti srca i dijabetes.

Učesnici koji su jeli borovnice pokazali su trajna poboljšanja u funkciji arterija, smanjenu krutost krvnih sudova i pozitivne promene u profilu lipida. Zbog tih su rezultata istraživači zaključili da se borovnice mogu uključiti u prehrambene strategije za smanjenje rizika od srčanih bolesti.

Štite zdravlje očiju

Borovnice mogu zaštititi vid zahvaljujući visokom udelu antocijanina. Ti spojevi imaju zaštitni učinak i mogu smanjiti rizik od oštećenja ćelija mrežnjače, sloja tkiva u zadnjem delu oka, koje nastaje zbog izloženosti svetlu.

Koristi za zdravlje kože

Na zdravlje kože utiču različiti čimbenici, poput zagađivača iz okoliša i ultraljubičastog (UV) zračenja. Borovnice mogu pružiti određenu zaštitu od oštećenja kože. Njihov sadržaj antioksidansa podstiče bolju reakciju kože na štetne okolišne čimbenike.

Podržavaju probavni sistem

Ako u ishranu dodate borovnice, mogli biste primetiti promene u zdravlju probave. Borovnice sadrže vlakna koja doprinose osećaju sitosti i pomažu u regulaciji stolice. Ovo voće takođe može koristiti crevnim bakterijama. Konzumacija borovnica u tečnom obliku može povećati broj bifidobakterija, vrste bakterija koje pomažu u probavi vlakana.

Autor: D.S.