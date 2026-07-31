KLIMA UREĐAJ TOKOM NOĆI: Da li je opasno da radi dok spavamo i koja je optimalna temperatura?

Letnje vrućine često čine spavanje bez klima uređaja nemogućim, ali se mnogi pitaju da li je opasno ostaviti je uključenu tokom cele noći i kako to utiče na zdravlje.

Lekari ističu da klima uređaj nije opasan po zdravlje, ali samo ako se koristi pravilno. U suprotnom, ujutru vas mogu sačekati ukočen vrat, bol u mišićima, zapušen nos, suvo grlo ili glavobolja.

Evo najvažnijih pravila kako da rashladite prostoriju, a da se ujutru probudite odmorni i zdravi:

1. Koja je idealna temperatura za spavanje?

Preporuka stručnjaka je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bi trebalo da bude drastična.

Optimalna temperatura u prostoriji tokom noći treba da bude između 24 i 26 stepeni Celzijusa.

Spavanje u prostoriji koja je previše rashlađena (ispod 22 stepena) može izazvati šok za organizam, grčenje mišića i pad imuniteta, dok temperature preko 28 stepeni remete duboki san i izazivaju iscrpljenost.

2. Da li klima sme da radi cele noći?

Može da radi, ali nikako ne smete dozvoliti da hladan vazduh duva direktno u vas dok spavate.

Idealno je da klima uređaj bude u hodniku ili u delu prostorije odakle se vazduh ravnomerno širi, a nikako iznad kreveta.

Obavezno koristite usmerivače vazduha (krilca) ili podesite lamela tako da vazduh ide nagore.

Ako vaš uređaj ima noćni režim (Sleep mode), obavezno ga uključite – on automatski prilagođava temperaturu i smanjuje rad ventilatora tokom noći kako vas ne bi preforsirao hladnim vazduhom.

3. Redovno čišćenje filtera je ključno

Ako se ujutru budite sa kijavicom, suvim grlom ili osećajem težine u grudima, problem najverovatnije nije u temperaturi, već u prljavim filterima. Klima uređaji sakupljaju prašinu, vlagu, bakterije i spore buđi koje se tokom rada uduvavaju u prostoriju. Filtere bi trebalo čistiti na svake dve do četiri nedelje tokom letnje sezone.

4. Kombinacija sa provetravanjem

Pre nego što uključite klimu pred spavanje, obavezno dobro provetrite stan u večernjim satima kada napolju malo zahladi, kako biste uneli svež vazduh, a potom zatvorite prozore i pustite uređaj da održi stabilnu temperaturu.



Autor: D.S.