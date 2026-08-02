Uradite ovo čim vas zaboli zub: Brzo rešenje koje može pomoći pre odlaska zubaru

Zubobolja vas uhvatila uveče ili vikendom? Nekoliko poteza donosi olakšanje, a jedan uobičajen savet samo pogoršava stvar.

Zubobolja se često pojavi baš kada joj se najmanje nadate – uveče, tokom vikenda ili kada niste u mogućnosti odmah da odete kod zubara.

Taj neprijatan pulsirajući bol teško je ignorisati, ali nekoliko jednostavnih koraka može pomoći da lakše izdržite period do pregleda.

Šta uraditi odmah

Najveći problem nije bol, nego to što ga pogoršavate bez razmišljanja. Prvo isperite usta mlakom vodom u koju ste stavili pola kašičice soli, po pola minuta, dva do tri puta.

Zatim nežno provucite konac između zuba koji vas boli i susednog. U dobrom broju slučajeva tu se krije komadić hrane koji pritiska desni i pravi celu dramu.

Voda mora biti mlaka, nikako vrela. Vrelo ispiranje širi krvne sudove i zubobolja u sledećih deset minuta postaje jača, a ne slabija. Isto važi i za vruć čaj koji vam neko dobronamerno spremi.

Hladan oblog može pomoći

Kesica smrznutog graška, umotana u kuhinjsku krpu, na obraz sa spoljne strane. Petnaest minuta gore, petnaest dole, i tako u krug.

Hladnoća sužava krvne sudove i smanjuje pritisak koji stvara ono pulsiranje. Nikada ne stavljajte led direktno na kožu, jer ćete za dvadesetak minuta imati i opekotinu od hladnoće uz zubobolju.

Spavajte sa dva jastuka pod glavom. Kada je glava viša od srca, krv se manje zadržava u predelu vilice i bol se noću lakše podnese.

Šta nikako ne stavljati na zub

Rakija koja se drži u ustima ili vata natopljena alkoholom, direktno na desni, ne leči ništa, a hemijski nagriza sluzokožu i ostavlja belu ranu koja boli i posle nedelju dana. Aspirin zdrobljen i položen na zub pravi istu štetu.

Izbegavajte i sledeće: čačkanje čačkalicom ili iglom u pokušaju da nešto izvadite, grejanje obraza toplim oblogom ili flašom vode, i ekstremno slatko ili ledeno piće koje samo dodatno nadražuje nerv.

Toplota na obrazu je najgori mogući potez ako postoji gnojna upala.

Kada zubobolja nije za čekanje?

Idite odmah na hitnu stomatološku službu ako imate otok obraza ili ispod oka, temperaturu preko 38, otežano gutanje ili otvaranje usta, ili bol koji se ne smiruje ni posle leka. To su znaci da se infekcija širi izvan zuba, a tu kućni trikovi ne pomažu.

Otok koji za nekoliko sati putuje ka vratu je razlog za hitnu pomoć, a ne za čekanje jutra. Ako ne možete normalno da progutate pljuvačku, ne odlažite ni sat vremena.

Kako da vas isti zub ne zaboli ponovo

Kontrolni pregled na šest meseci košta manje od jedne krunice, a zub koji je pukao ispod stare plombe ne javi se bolom sve dok ne stigne do nerva.

Konac koristite uveče, jer četkica ne stiže do trećine površine zuba. Perite zube pola sata posle voća i soka, a ne odmah, jer kiselina razmekša gleđ i četkica je tada skida.

Bol koji prođe sam od sebe za dva dana najčešće nije znak da je sve u redu. Češće znači da je nerv odumro, a problem se preselio u koren. Ako niste sigurni šta se dešava, pitajte svog stomatologa umesto komšiluk.

Autor: A.A.