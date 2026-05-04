Nećete verovati koliko kućni ljubimci pozitivno utiču na vaše zdravlje!

Sa raširenom globalnom pandemijom, nekoliko prirodnih katastrofa, ekonomskim recesijama i mnogim drugim krizama, osećaj anksioznosti, depresije i usamljenosti znatno su porasli.

Mnogi ljudi su zato odlučili da udome kućne ljubimce, a razne studije pokazale su pozitivne zdravstvene efekte posedovanja kućnih ljubimama i druženja sa životinjama.

Snižavaju stres i anksioznost

Život sa životinjama može dovesti do oslobađanja smirujućih endorfina kao što je oksitocin koji može stimulisati socijalno povezivanje, opuštanje i poverenje. To se može dogoditi kada provodite vreme sa životinjama ili čak samo kontaktom očima. Istraživanje međusobnog gledanja između ljudi i njihovih pasa pokazalo je povećanje nivoa oksitocina kod obe vrste.

Životinje mogu služiti stalnim prisustvom, tešeći i podržavajući ljude tokom perioda pojačane anksioznosti, depresije ili usamljenosti. Ljudi su manje pod stresom kada obavljaju teške zadatke kada je prisutan njihov ljubimac, nego kada je tamo prijatelj ili supružnik.

Kućni ljubimci pružaju osećaj sigurnosti i rutine koji pružaju emocionalnu i socijalnu podršku ljudima sa dugotrajnim mentalnim oboljenjima. Samo 10 minuta interakcije sa životinjama može proizvesti značajno smanjenje kortizola, glavnog hormona stresa. Zbog njihovih koristi po mentalno zdravlje, terapijski psi se često koriste za pomoć veteranima da se nose sa posttraumatskim stresnim poremećajem, kao i za smirivanje autistične dece.

Podstiču aktivniji način života

Posedovanje psa dovodi do povećane fizičke aktivnosti koja je pokazala da poboljšava vaše raspoloženje, ublažava simptome depresije i podstiče samopoštovanje. Jedno istraživanje je pokazalo da su vlasnici pasa koji su redovno šetali pse bili fizički aktivniji i ređe gojazni od onih koji nemaju kućnog ljubimca. Šetanje ljubimaca promoviše angažovanje i pridržavanje redovnim fizičkim aktivnostima. Povećana fizička spremnost poboljšava faktore povezane sa zdravljem srca, funkcionisanjem simpatičkog nervnog sistema, krvnim pritiskom i nivoom šećera u krvi, i nivoom holesterola.

Snižavaju krvni pritisak i holesterol

Veruje se da posedovanje kućnog ljubimca snižava krvni pritisak i holesterol. Ovo može biti povezano sa povećanom fizičkom aktivnošću, ali takođe može biti povezano sa koristima po mentalno zdravlje koje pruža posedovanje kućnog ljubimca.

Smanjuju rizike od autoimunih bolesti

Deca koja odrastaju u domaćinstvima sa kućnim ljubimcima, posebno psima, imaju manji rizik za razvoj autoimunih bolesti poput astme ili alergija. Različiti mikroorganizmi u ljudskom gastrointestinalnom traktu formiraju ono što je poznato kao mikrobiom, koji ima veliki uticaj na zdravlje i bolesti. Život sa kućnim ljubimcima može povećati bogatstvo i raznolikost mikrobioma što može smanjiti verovatnoću da dete razvije alergije (povezane sa njihovim domom) za 33%.

Kućni ljubimci često unose raznolike mikrobe iz spoljašnjeg sveta u naše domove, uče naša tela od malih nogu kako da odgovore na određene bakterije. Pokazalo se da vlasništvo pasa podiže nivo 56 različitih klasa bakterijskih vrsta u zatvorenom okruženju, dok su mačke pojačale 24 kategorije bakterija.

Autor: Zorica Latarević