Ovo rase pasa najkraće žive: Neke od njih uginu već sa 5 godina

Psi su naši verni saputnici, uvek spremni da pruže ljubav, odanost i radost. Bez obzira na rasu, veličinu ili temperament, psi imaju neverovatnu sposobnost da se povežu sa ljudima i postanu neizostavni deo porodice. Ali uprkos svemu što nam pružaju, njihovi životi su, nažalost, mnogo kraći od naših. Mnogi ljubitelji pasa su ispunjeni tugom pri pomisli da će jednog dana morati da se oproste od svojih ljubimaca.

Jedan veterinar je podelio pet pasa sa najkraćim životnim vekom, u rasponu od pet do 10 godina, piše Exspress. Amir Anvari, poznat kao „amirthevet“ na društvenim mrežama, redovno deli savete o različitim životinjama, ali se uglavnom fokusira na pse. U kratkom videu objavljenom na TikTok-u, otkrio je pet rasa pasa sa najkraćim životnim vekom.

Prva je Bordoška doga, koja živi pet do osam godina. Bernski planinski pas živi šest do osam godina, kao i irski vučji hrt. Bernardinac i doga imaju približno isti životni vek, od sedam do deset godina.

Video je prikupio više od 700 hiljada pregleda i 12 hiljada lajkova. Mnogi korisnici su u komentarima podelili svoja osećanja o ovim rasama pasa i svoja iskustva sa njima. „Moja sestra je juče izgubila nemačku dogu u dobi od četiri godine“, rekao je jedan korisnik.

„Znam za bernskog planinskog psa koji ima 12 godina i deli rezervoar sa kiseonikom sa svojim vlasnikom kada idu u šetnje. Kunem se da nije šala“, napisao je drugi. „Imao sam bernskog planinskog psa koji je živeo 13 godina i bio je zaista najbolji pas“, dodao je treći. „Izgubio sam svog Bernardinca starog 4 godine prošlog maja. Uvek sam birao tu rasu, ali nikada više. Imali smo samo jednog koji je doživeo 11 godina, ostali su umrli između 4-7“, napisao je korisnik.

PDSA, britanska veterinarska organizacija koja pomaže životinjama kojima je potrebna, opisala je Bernardinca kao nežne divove koji odgovaraju većini porodica, pod uslovom da u svom domu imate dovoljno prostora za veliku rasu pasa. Veoma su krupni i jaki, žive u proseku manje od 10 godina i mogu da budu sjajni kućni ljubimci, ali su, nažalost, zbog veličine i izgleda skloni nizu zdravstvenih problema.

Neki od stanja kod kojih se može razviti sv PDSA je takođe naveo da su doge velika radna rasa koju ljudi vole zbog svoje džinovske veličine, ali nežne i slatke prirode sa prosečnim životnim vekom ispod deset godina.

Oni su rasni psi, tako da su izloženi riziku od određenih problema i stanja povezanih sa njihovom rasom, uključujući volvulus dilatacije želuca (GDV) gde se stomak izvrće. Ovo je hitan slučaj koji zahteva hitnu veterinarsku pomoć. Irski vučji hrtovi su velika i moćna rasa, ali poznata po tome što su nežni u srcu, navodi PDSA. Oni takođe imaju prosečan životni vek manji od 10 godina i izloženi su riziku od razvoja određenih stanja kao što su GDV i kardiomiopatija, vrsta srčanih oboljenja koja znači da je njihovo srce veće nego što bi trebalo da bude i ne radi kako treba.

Bernski planinski psi su poznati po svojim slatkim, nežnim ličnostima i odanosti porodici, ali su velika rasa pa im treba mnogo prostora. Žive u proseku 10 godina i skloni su određenim zdravstvenim problemima povezanim sa njihovom rasom, uključujući displaziju lakta, gde se lakat ne uklapa savršeno, što na kraju dovodi do artritisa i degenerativne mijelopatije, stanja kičme koje izaziva postepenu paralizu zadnjeg dela.

PDSA je opisao bordošku dogu kao velikog, ali opuštenog psa koji može izgledati zastrašujuće, ali je „pravi mekani“. Oni su „veoma zgodni za gledanje“, ali njihova naborana lica su selektivno uzgajana i evoluirala su na način koji izaziva zdravstvene probleme. Neki od stanja koje mogu razviti kod Bordoške doge uključuju displaziju lakta i displaziju kuka.

Autor: Aleksandra Aras